Kája má kreativitu a nevyzpytatelnost v DNA, říká trenér Muchové

"Vím, jak jsme pracovali a jak se Kája týden od týdne zlepšovala. Nepřekvapilo mě tedy, že se dostala do této fáze turnaje. V pátek (ve 3. kole proti Irině-Camelii Beguové) začala hrát to, co může být její hrou. Ten výkon se velmi blížil jejímu maximu," uvedl Miške.

Muchová před Beguovou vyřadila na pařížské antuce světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka a Argentinku Nadiu Podoroskou. V osmifinále Roland Garros je poprvé. "Kája měla velmi těžké soupeřky. Obával jsem se hlavně Podoroské, protože je to čistokrevná antukářka a skvělá hráčka," řekl Miške o semifinalistce turnaje z roku 2020. "Pro Karolínu to byla zatím nejlépe hrající soupeřka na turnaji. Je skvělé, že zvládla porazit čistokrevné antukářky Sakkariovou i Beguovou na dva sety. Ušetřila sílu a energii," doplnil Miške.

Jednapadesátiletý kouč vedl poprvé Muchovou v letech 2017 až 2020. Tenistka 1. ČLTK Praha se pod jeho vedením dostala z třetí stovky světového žebříčku na 21. místo. S přáním obnovit spolupráci ho oslovila vloni v říjnu. Miške se tou dobou podílel na projektu Hrajme tenis Slovensko.

"Nejprve jsme se dohodli, že to bude jen týden v měsíci a že budu fungovat jako supervizor a mentor. Začali jsme spolupracovat a Karolína mi asi na konci roku řekla, že by mě ráda viděla v pozici hlavního trenéra. Už před Austrálií jsme byli dohodnutí," vyprávěl Miške. Post trenéra u Muchové ale dál kombinuje s projektem na Slovensku. "Kdyby se to ale prodloužilo a zůstal bych na druhý týden grandslamu, šéfové by mi to určitě odpustili," podotkl s úsměvem.

Miške se nechtěl vracet k nesrovnalostem z minulosti. Po konci spolupráce s Muchovou v roce 2020 totiž uvedl, že své sehrály i intriky v zákulisí. "Žádná zahořklost z toho ale nezbyla. Ani bych se k tomu nevyjadřoval. Všechno je, jak má být," řekl.

Muchová si obnovenou spolupráci s Miškem pochvaluje. Řekla, že pod jeho vedením pookřála. "Jsem opak direktivního trenéra. Pro mě je velmi důležité, jak to hráč cítí a vnímá. Vedl jsem ji vždy k tomu, aby mi dávala zpětnou vazbu, z níž jsem uměl napasovat tréninky nebo celkový přístup. Za ty tři roky se pod mým vedením osamostatnila, stala se zodpovědnější. Její tenisové DNA je v tom, že je nevyzpytatelná a velmi kreativní. Na to jsem vždy sázel," prozradil.

Podle Miškeho je právě nečitelnost Muchové velkou devizou. "Ono to může někdy vypadat jako chaos a že nehraje podle systému, ale má neskutečnou schopnost rozhodnout se ve správné chvíli pro správné řešení. Nesnažím se ji zahltit vzorci a schématy. Snažím se o to, aby se nebála na kurtu projevit. To je nejdůležitější. A říkala, že jí to za poslední období chybělo," líčil Miške a ocenil i vliv bývalého trenéra Davida Kotyzy, díky němuž Muchová získala v tenise další zkušenosti a znalosti.

Všestrannost Muchové se Miškemu líbí. Oceňuje i její cílevědomost. "Mám svěřenkyni, která je ochotná se učit nové věci. Má to moc ráda, což je fantazie. Hned při tom ožije. Vždy za ní můžu přijít s něčím novým. Její všestrannost stále vylepšujeme," doplnil.

Během přípravy tréninků ale musí zohlednit i její zdravotní stav. Právě řada zranění Muchovou v minulých letech zbrzdila. "Řekl bych, že u Karolíny je klíčová věc, jak napasovat celý plán, abychom předcházeli zraněním. Začala dělat věci, které dříve možná tak nedělala. Všechno je to ale jako prevence. Má v týmu vynikající členy, kteří se o to starají. Stále budeme pracovat na tom, abychom těm zraněním předcházeli," vysvětlil Miške.

O postup do premiérového čtvrtfinále na Roland Garros bude Muchová dnes bojovat s Avanesjanovou. Miške věří, že jeho svěřenkyně může uspět. "Každou hráčku učím, aby se dívala, jaký má soupeřka forhend, bekhend, pohyb či servis. Nejde o to řešit, zda je slabá, nebo silná. Kája musí najít účinnou zbraň, to je celé. Není tu místo na podceňování ani přeceňování. Jsem přesvědčen, že když Kája bude hrát svou nejpřirozenější hru, má velkou šanci porazit každého," dodal Miške.