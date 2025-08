Naváže kometa Mboková na senzační skalp? Zverev může ukončit obhajobu šokujícího triumfu

Na Canadian Open jsou na programu první boje o semifinále. Domácí kometa Victoria Mboková (18) může navázat na senzační skalp Coco Gauffové a splnit ve svém prvním čtvrtfinále roli favoritky proti Jessice Bouzasové. Vítězka si zahraje s Jelenou Rybakinovou, nebo Martou Kosťukovou. Nasazená jednička Alexander Zverev (28) se utká se svým oblíbeným protivníkem Alexeiem Popyrinem, který obhajuje loňský senzační triumf. Čtvrtfinále absolvují také Alex Michelsen s Karenem Chačanovem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 4. 8.

Čtvrtfinále žen

Rybakinová (9-Kaz.) - Kosťuková (24-Ukr.) | Montreal | Centre Court (23:59 SELČ)

Mboková (Kan.) - Bouzasová (Šp.) | Montreal | Centre Court (úterý 01:30 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Zverev (1-Něm.) - Popyrin (18-Austr.) | Toronto | Centre Court (úterý 01:00 SELČ)

Chačanov (11-) - Michelsen (26-USA) | Toronto | Centre Court (úterý 02:30 SELČ)

Rybakinová – Kosťuková | 23:59 SELČ

Jelena Rybakinová vedla v osmifinále s Dajanou Jastremskou v každém ze tří setů o brejk, a přesto se ocitla pouhé dva míčky od vyřazení z turnaje. Dvouapůlhodinovou bitvu s nasazenou ukrajinskou ranařkou nakonec ovládla poměrem 5:7, 6:2, 7:5 a zajistila si své druhé kariérní čtvrtfinále na kanadské tisícovce.

Šestadvacetiletá Kazachstánka se mezi nejlepší osmičku na této akci probila také předloni v Montrealu, kdy figurovala na svém žebříčkovém maximu a podívala se do semifinále. Bývalá světová trojka, která před Jastremskou porazila ve dvou setech Hailey Baptisteovou a Jaqueline Cristianovou, by nyní mohla své maximum na Canadian Open vyrovnat.

V letošní sezoně odehrála sedm čtvrtfinálových duelů a včetně týden starého turnaje ve Washingtonu se čtyřikrát dostala do semifinále. Ačkoli má v tomto období docela stabilní formu, nedaří se jí sbírat tituly. Za posledních 15 měsíců dokázala triumfovat pouze nedávno na květnové pětistovce ve Štrasburku.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 36:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 5:9 (kariérní 67:62)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 9:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)

Rybakinová – Canadian Open

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Washington (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (6:4, 6:3), Cristianová (6:0, 7:6), (30) Jastremská (5:7, 6:2, 7:5)

Marta Kosťuková musela ve všech třech zápasech na probíhající tisícovce v Montrealu likvidovat manko setu. V tom posledním nevyužila v úvodní sadě několik setbolů a udolala až po více než dvou a půl hodinách boje pořád se zlepšující Američanku McCartney Kesslerovou (5:7, 6:3, 6:3).

Na kurtech strávila už šest hodin a 42 minut, jelikož otáčet musela souboje také s Markétou Vondroušovou a Darjou Kasatkinovou, kterou přemohla až v tie-breaku rozhodujícího setu. Třiadvacetiletá Ukrajinka tady zapsala své čtvrté kariérní čtvrtfinále na úrovni WTA 1000, třetí v aktuální sezoně.

O semifinále na prestižních tisícovkách bojovala letos také v Dauhá a Madridu, ale pokaždé těsně prohrála. Pořád tak čeká na svou první semifinálovou účast od loňského dubna, kdy se na antuce ve stuttgartské hale probojovala až do finále. Na turnajích WTA 1000 hrála zatím semifinále jen jednou v kariéře, a to loni v Indian Wells.

Vizitka Marty Kosťukové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 20:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 13:9

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:7 (kariérní 14:45)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Kosťuková – Canadian Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Vondroušová (2:6, 6:3, 6:2), (15) Kasatkinová (3:6, 6:3, 7:6), (28) Kesslerová (5:7, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 2:1. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán měla navrch v posledním střetnutí loni ve finále ve Stuttgartu, kde Kosťukové povolila pouhé čtyři gamy. Kosťuková už na probíhajícím turnaji jeden skalp TOP 20 slavila, ale nejspíše bude proti favoritce postrádat síly a další nezapíše.

Mboková – Bouzasová | úterý 01:30 SELČ

Victoria Mboková se postarala v osmifinále kanadské tisícovky o pořádnou senzaci, když za hodinu smetla 6:1, 6:4 úřadující šampionku French Open a světovou dvojku Coco Gauffovou. Osmnáctiletá domácí senzace odvrátila všech pět brejkbolových hrozeb a slavila svůj premiérový skalp TOP 20.

Aktuálně 85. hráčka světa je jasnou kometou letošní sezony. V úvodních třech měsících tohoto roku zapsala pět triumfů na hardových podnicích ITF a teď už se i díky debutu v TOP 100 žebříčku soustředí výhradně na nejvyšší okruh, na kterém posbírala účasti ve druhém či třetím kole v Miami, Římě, na French Open, ve Wimbledonu a Washingtonu.

Po cestě do svého premiérového čtvrtfinále na hlavní tour odehrála čtyři zápasy a dohromady ztratila jen jeden set. Zatímco proti Marii Bouzkové, která přijela po triumfu na Livesport Prague Open, musela likvidovat manko setu, Kimberly Birrellovou, Gauffovou i další grandslamovou šampionku Sofii Keninovou přehrála ve dvou sadách.

Vizitka Victorie Mbokové. (@ Livesport / Enetpulse)

Mboková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (čtvrtfinále)

Bilance: 50:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:3 (kariérní 7:4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Mboková – Canadian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Birrellová (7:5, 6:3), (23) Keninová (6:2, 6:3), Bouzková (1:6, 6:3, 6:0), (1) Gauffová (6:1, 6:4)

Jessica Bouzasová asi nečekala, že si právě v Montrealu zahraje své první kariérní čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Dvaadvacetiletá Španělka ovšem dokonale využila selhání nasazených hráček ve své části pavouka, ve třech ze čtyř duelů zvládla třísetovou bitvu a raduje se ze životního výsledku.

V předchozích kolech potkala jen jednu kolegyni z TOP 100 žebříčku. A to nasazenou šestadvacítku Ashlyn Kruegerovou, které paradoxně jako jediné nepovolila set (6:4, 6:4). Proti kvalifikantkám Louise Chiricové a Aoi Itóové i Lin Zhu startující na chráněný žebříček naopak do rozhodující sady musela.

V tuto chvíli jí ve světovém pořadí patří 51. pozice a v posledních týdnech v progresu pokračuje. Po nečekaném osmifinále ve Wimbledonu si v Montrealu zajistila své čtvrté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a první na akcích větších než WTA 250. Do semifinále neprošla loni v Guangzhou ani letos v Rouenu a Rabatu.

Vizitka Jessicy Bouzasové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzasová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat, Rouen (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (čtvrtfinále)

Bilance: 22:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:6

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:5 (kariérní 14:12)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Bouzasová – Canadian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Chiricová (5:7, 7:5, 6:4), (26) Kruegerová (6:4, 6:4), Itóová (4:6, 7:5, 6:3), Lin Zhu (7:5, 1:6, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Obě aktérky prožívají životní období a pohodlně se usadily v nejlepší stovce světového hodnocení. Mboková má nicméně mnohem lepší výkonnost a také větší potenciál. Kanadská teenagerka navíc bude mít výhodu domácího prostředí a očekává se, že proti Bouzasové potvrdí roli jasné favoritky.

Zverev – Popyrin | úterý 01:00 SELČ

Alexander Zverev narazil v osmifinále na Masters v Torontu na velmi neoblíbeného protivníka Francisca Cerúndola, s nímž prohrál všechny tři předchozí souboje. Tentokrát měl však štěstí, protože Argentinec sice vedl o brejk, ale začal kvůli zranění postupně odpadat a za stavu 4:6, 0:1 ze svého pohledu vzdal. Také ve čtvrtfinále mohl potkat soupeře, se kterým nehraje rád. Popyrin mu však Daniila Medveděva z cesty odklidil.

Osmadvacetiletý Němec plní roli nasazené jedničky a patří v kanadské metropoli i díky absenci Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze mezi hlavní adepty na triumf, nicméně jeho výkony rozhodně nejsou přesvědčivé. Trápil se už v úvodním zápase s obrovským outsiderem Adamem Waltonem, pak ztratil set s Matteem Arnaldim a v osmifinále mu skrečoval Cerúndolo.

Žádný z dalších čtvrtfinalistů probíhajícího turnaje není na úrovni Masters tak úspěšný jako Zverev, takže cokoli jiného než titul by bylo velkým zklamáním. Na kontě má sedm trofejí z těchto podniků a loni na nich kraloval v Římě a Paříži. Jeden triumf slavil už i na Canadian Open, a to v roce 2017 ve druhém dějišti tohoto podniku v Montrealu, kde ve finále skolil Rogera Federera.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Stuttgart, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 38:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:4

Bilance proti hráčům TOP 30: 10:8 (kariérní 164:128)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 20:12)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo)

Zverev – Canadian Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Walton (7:6, 6:4), (32) Arnaldi (6:7, 6:3, 6:2), (14) F. Cerúndolo (6:4, 1:0 skreč)

Alexei Popyrin hraje svůj zřejmě nejdůležitější turnaj sezony a rozhodně dokázal pozvednout svou výkonnost oproti mizerné formě, v níž do Kanady dorazil. Před startem této akce disponoval letošní bilancí 13:18 a v Torontu začal nepřesvědčivým výkonem proti domácímu outsiderovi Nicolasovi Arseneaultovi. Poté se ovšem rozjel a vyřadil po obratu bývalého šampiona Daniila Medveděva i světovou devítku Holgera Runeho.

Vzhledem ke změně termínu a také formátu Canadian Open si postupem do čtvrtfinále zajistil debut v elitní dvacítce světového pořadí, přestože v Torontu obhajuje tisíc bodů za loňský triumf v Montrealu, svůj největší v kariéře. V hlavní soutěži Canadian Open vlastně vyhrál všech devět duelů, jelikož v ní debutoval až loni.

Postupem do čtvrtfinále každopádně obhájil velkou porci bodů za loňské prvenství a rozhodně by ještě končit nemusel. Pětadvacetiletý Australan totiž v poslední době navzdory nepovedenému předchozímu průběhu letošní sezony exceluje v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Na úrovni Masters vyhrál devět z posledních 11 střetnutí se zástupci TOP 10 žebříčku. V tomto ohledu je lepší než Novak Djokovič i Jannik Sinner a vyrovná se mu pouze Carlos Alcaraz.

Vizitka Alexeie Popyrina. (@ Livesport / Enetpulse)

Popyrin – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (čtvrtfinále)

Bilance: 15:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 5:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 13:16)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)

Popyrin – Canadian Open

Kariérní bilance: 9:0

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Washington (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Arseneault (7:6, 6:3), (10) Medveděv (5:7, 6:4, 6:4), (5) Rune (4:6, 6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 3:0 (na sety 6:0). Popyrin je obhájcem titulu a v poslední době se mu v zápasech s tenisty TOP 10 náramně daří, obzvláště na Masters. Australan tak může být pro Zvereva velkou hrozbou, nicméně pokud by si německý favorit mohl vybrat mezi Daniilem Medveděvem, Holgerem Runem a Popyrinem, vždy by zvolil posledního jmenovaného, protože ho pokaždé snadno porazil. Zverev by mohl uspět proti oblíbenému soupeři i teď v Kanadě.

Chačanov – Michelsen | úterý 02:30 SELČ

Karen Chačanov nemá v aktuální sezoně výraznější výsledky. A to hlavně kvůli hrozivé sérii porážek se zástupci TOP 20 žebříčku, s nimiž nezvládl úvodních 10 letošních soubojů. Tuto černou šňůru dokázal přerušit až v osmifinále probíhajícího Masters v Torontu, když ve dvou setech porazil trápícího se Caspera Ruuda.

Devětadvacetiletý Rus se už několik let docela pravidelně dostává do závěrečných kol na těch největších turnajích a pohybuje se okolo hranice TOP 20 světového pořadí. V Torontu si zahraje 10. čtvrtfinále na Masters. V této fázi má bilanci 5:4 a je stoprocentní (2:0), pokud v ní potkal někoho figurujícího mimo elitní dvacítku hodnocení. Na druhou stranu získal titul pouze v Paříži 2018, kde skolil čtyři členy TOP 10 v řadě.

Čtvrtfinále na Canadian Open absolvuje potřetí, v minulosti porazil Alexandera Zvereva v Montrealu 2019 i Robina Haaseho o rok dříve v Torontu. Pokud by bývalý osmý hráč světa stoprocentní úspěšnost udržel, posunul by se v live žebříčku na 13. pozici. Triumf v Torontu by mohl znamenat návrat do elitní desítky.

Vizitka Karena Chačanova. (@ Livesport / Enetpulse)

Chačanov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (čtvrtfinále)

Bilance: 25:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:6

Bilance proti hráčům TOP 50: 5:12 (kariérní 123:160)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Chačanov – Canadian Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2018, Montreal 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Ficovich (6:4, 6:2), Nava (6:7, 6:4, 6:1), (8) Ruud (6:4, 7:5)

Alex Michelsen už prorazil na turnajích všech kategorií, jedinou výjimkou byla ještě před pár dny úroveň Masters. Dvacetiletý Američan zkompletoval sérii průlomových výsledků teď v Torontu, kde vyřadil Marcela Tomáse Barriose Veru, světovou desítku Lorenza Musettiho a Learnera Tiena. V tuto chvíli je nejmladším americkým čtvrtfinalistou Canadian Open od Andyho Roddicka v roce 2001.

Nyní odehraje své největší čtvrtfinále v kariéře a bude v něm bojovat o návrat do TOP 30 světového hodnocení a také nové žebříčkové maximum. Celkově má ve čtvrtfinálových duelech na nejvyšším okruhu bilanci 6:8 a každý z těch předchozích absolvoval na podnicích ATP 250 či 500.

V soubojích se zástupci TOP 20 pořadí má docela solidní bilanci 8:13. Obě předchozí čtvrtfinále, v nichž čelil takto vysoko postavenému protivníkovi, ale prohrál. Jedná se o letošní střetnutí s Francesem Tiafoem v Houstonu a Daniilem Medveděvem v Halle, proti kterým nezískal ani set.

Vizitka Alexe Michelsena. (@ Livesport / Enetpulse)

Michelsen – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (semifinále)

Bilance: 25:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 13:8

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:4 (kariérní 8:13)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Michelsen – Canadian Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Barrios Vera (7:6, 6:3), (3) Musetti (3:6, 7:6, 6:4), Tien (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Michelsen vede 1:0. Chačanov měl mizerný vstup do sezony a Michelsen toho využil a na Australian Open mu nepovolil set. Ruský tenista se postupem roku zlepšil, má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na těch největších akcích a nastoupí jako favorit. To však neznamená, že ho Michelsen nemůže znovu porazit.

Pondělní program / Montreal

CENTRE COURT (od 22:00 SELČ)

1. Gauffová/Kesslerová (USA) - Danilovičová/S. Hsieh (Srb./Tchaj-wan)

2. Rybakinová (9-Kaz.) - Kosťuková (24-Ukr.) / nejdříve ve 23:59 SELČ

3. Mboková (Kan.) - Bouzasová (Šp.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Pondělní program / Toronto

CENTRE COURT (od 22:30 SELČ)

1. Andreozzi/Arends (Arg./Niz.) - Cash/Glasspool (2-Brit.)

2. Zverev (1-Něm.) - Popyrin (18-Austr.) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ

3. Chačanov (11-) - Michelsen (26-USA)

Kompletní program | Přehled turnaje