Karacev na Masters v Madridu vystavil stopku Zhangovi a zahraje si o své největší finále

Aslan Karacev ještě před dvěma lety prožíval nejlepší období své kariéry, po senzačním postupu z kvalifikace do semifinále Australian Open posbíral tři trofeje z akcí ATP a vyšplhal se až na 14. místo světového hodnocení. Loňskou sezonu ovšem zakončil s vysoce negativní zápasovou bilancí 18-31, nedařilo se mu ani na začátku té letošní a v žebříčku se propadl až na současnou 121. příčku.

V Madridu prožívá znovuzrození, zajistil si návrat do Top 100 a včetně kvalifikace vyhrál už sedm zápasů, dohromady v nich ztratil jediný set. V dnešním souboji debutantů ve čtvrtfinále turnajů série Masters porazil 7-6(3) 6-4 prvního čínského čtvrtfinalistu podniků této kategorie Zhizhen Zhanga a navázal na skalp krajana Daniila Medveděva.

Statistiky zápasu Karacev - Zhang

V utkání odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby (stav 0-40 ve třetím gamu), sám se dostal jen ke dvěma šancím a jednu z nich využil. V tie-breaku prohrával 0-3, ovšem nepříznivý vývoj sedmi body v řadě otočil a po 102 minutách znovu vylepšil své maximum na Masters.

Devětadvacetiletý rodák z Vladikavkazu je teprve sedmým hráčem, jemuž se podařilo z kvalifikace projít do semifinále antukového Masters (prvním po 18 letech). Jediným ruským finalistou v historii Mutua Madrid Open je vítěz ročníku 2004 Marat Safin, tehdy se hrálo na betonu v hale.

O své největší finále v kariéře, na nejvyšším okruhu první od loňského ledna a celkově páté, si zahraje s bývalým finalistou a loňským semifinalistou Stefanosem Tsitsipasem, nebo lucky loserem Janem-Lennardem Struffem, kterého přehrál ve finále kvalifikačních bojů.

