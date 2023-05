Karacev v Madridu ožívá! V derby porazil Medveděva a poprvé si zahraje čtvrtfinále na Masters

Aslan Karacev před více než dvěma lety šokoval postupem z kvalifikace do semifinále Australian Open a v následujících 12 měsících posbíral tři trofeje na nejvyšším okruhu, vyšplhal se na post světové čtrnáctky, a dokonce získal ocenění ATP za největší zlepšení roku.

Po triumfu loni v lednu v Sydney se však začal trápit. Předchozí sezonu zakončil s negativní zápasovou bilancí 18-31 a v žebříčku momentálně figuruje až na 121. místě. Do letošního roku vstoupil semifinálovou účastí v Puné, ovšem na dalších sedmi turnajích se dočkal jediného vítězství v hlavních soutěžích.

O to je jeho parádní tažení v Madridu překvapivější. V Caja Mágica včetně kvalifikace zvládl už šest duelů a dohromady ztratil jediný set. V hlavní soutěži vyřadil Lasla Djereho, Botice van de Zandschulpa a Alexe de Minaura a dnes si po setech 7-6(1) 6-4 vyšlápl na světovou trojku Daniila Medveděva.

Statistiky zápasu Karacev - Medveděv

Proti úspěšnějšímu krajanovi, se kterým upravil vzájemnou bilanci na 4-1, ztratil za stavu 1-1 servis, ale okamžitě si jej vzal zpět a další zaváhání už nepřipustil. V tie-breaku ztratil jediný bod a ve druhé sadě nečelil ani jednomu brejkbolu. Jedná se o jeho první skalp Top 10 od Říma 2021, s hráči elitní desítky má v tuto chvíli úspěšnost 6-7. Dnes si s největší pravděpodobností zajistil návrat do Top 100.

Medveděv mohl i na osmém letošním turnaji ATP postoupit alespoň mezi osm nejlepších. Znovu však potvrdil, že antuka je jeho jasně nejslabším povrchem. Bývalý lídr žebříčku tak dál čeká na celkově páté antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Karacev bude ve svém premiérovém čtvrtfinále na akcích Masters čelit Taylorovi Fritzovi, nebo Zhizhenovi Zhangovi.

Resurgent Aslan @AsKaratsev stuns Medvedev to reach his maiden Masters 1000 quarter-final in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/GyVEvCxU7h