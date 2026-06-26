Krejčíková a Bouzková jako hlavní hvězdy. Štvanice láká na silné startovní pole
Silné startovní pole. To je vizitka blížícího se turnaje Livesport Prague Open, který se v minulosti konal v areálu na Spartě, ale od letoška ho bude hostit nedaleká Štvanice. Největšími hvězdami budou dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře a vítězka pražského turnaje z roku 2021 Krejčíková a obhájkyně titulu Bouzková, jež na této akci kralovala také před čtyřmi lety.
Kromě Bouzkové a Krejčíkové mají jistotu startu v hlavní soutěži také Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě i vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od tohoto týdne i občanka České republiky Alisa Okťabreva a také Jana Kovačková.
"Jde o jednu z nejsilnějších sestav přihlášených v 16leté historii turnaje, pro jistotu startu v hlavní soutěži bylo nutné postavení v první stovce světového žebříčku. Vedle toho nás těší tradiční silné domácí zastoupení. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč turnaj organizujeme. Hráčkám chceme umožnit zkušenost z domácích zápasů i snazší vstup do světa velkého tenisu," uvedl ředitel turnaje a předseda pořádajícího klubu TK Sparta Praha Miroslav Malý.
Dorazí také bývalá světová trojka Maria Sakkariová či belgická hvězda Elise Mertensová. V seznamu přihlášených najdeme i předloňskou šampionku Magdu Linetteovou nebo talentovanou ruskou teenagerku Alinu Kornějevovou.
"Fanouškům pak chceme nabídnout silný tenisový zážitek, letos umocněný přesunem turnaje na Štvanici na legendární Centrální tenisový dvorec. Jsem přesvědčen, že na všechny čeká na konci července mimořádný tenisový svátek. Věřím také, že se do hlavní soutěže z kvalifikace probojují další české tenistky," řekl Malý.
Hlavní soutěž Livesport Prague Open se uskuteční na betonech na pražské Štvanici od 20. do 26. července, kvalifikace se uskuteční o víkendu 18. a 19. července. Začátky hracích dnů v kvalifikaci a během prvních pěti dnů hlavní soutěže jsou stanoveny na 11:00. O semifinálovém a finálovém víkendu 25. a 26. července začne program v 11:30.
Vstupenky rychle mizí
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Cena celodenní vstupenky na jeden kvalifikační den činí 200 korun. Celodenní vstupenky na první čtyři dny hlavní soutěže, tedy od pondělí do čtvrtka, stojí 400 korun. Na pátek je vstupné stanoveno na 500 korun, na sobotu na 600 korun a na nedělní finále na 700 korun.
Na sobotu a neděli se vstupenky prodávají na konkrétní místa. V ostatních dnech turnaje vstupenka garantuje vstup do areálu a možnost obsadit volné místo na hlavním kurtu. Program bude probíhat na Centrálním tenisovém dvorci a na dalších dvou betonových kurtech s mobilními tribunami.
"Vstupenky v předprodeji mizí mnohem rychleji než v minulých letech. Na semifinále a finále jsme již museli otevřít poslední volné sektory. Jsem přesvědčen, že diváci Štvanici zaplní," komentoval dosavadní předprodej Malý.
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