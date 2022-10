Krejčíková je v Ostravě bez boje ve čtvrtfinále, Muchová vypadla

Barbora Krejčíková se měla na tvrdém povrchu v Ostravar Aréně utkat s turnajovou šestkou Belindou Bencicovou pět dní poté, co ji vyřadila v semifinále v Tallinnu. Tehdy ji porazila po třech hodinách a 22 minutách 6-7 7-6 6-2. Brněnská rodačka pak turnaj vyhrála a získala první titul v sezoně.

"Je to těžké. Jsem velmi smutná, že nebudu s Belindou hrát. Vždy jsou to mezi námi velké a těsné zápasy," řekla Krejčíková v nahrávce pro WTA. "Pro fanoušky a lidi kolem to mohlo být pěkné. Mrzí mě, že musela odstoupit, ale na druhou stranu jsem ráda, že si v pátek zahraju další utkání před českými fanoušky, kde se cítím skvěle," doplnila Krejčíková.

Šampionka loňského French Open v prvním kole v Ostravě porazila Američanku Shelby Rogersovou dvakrát 6-2. Třiadvacátá hráčka světa drží sérii šesti výher. O její prodloužení se ve čtvrtfinále premiérově utká se 144. hráčkou světa Alyciou Parksovou.

Jednadvacetiletá americká kvalifikantka v ostravské hale pokračuje v životním turnaji, v úterý si proti Karolíně Plíškové připsala premiérový skalp Top 20, dnes po téměř třech hodinách přemohla 5-7 7-5 7-5 loňskou finalistku a světovou sedmičku Marii Sakkariovou a poprvé porazila zástupkyni Top 10. Ke svému prvnímu čtvrtfinále na nejvyšším okruhu si pomohla 15 esy a 59 vítěznými údery.

"Moc ji neznám. Viděla jsem tu jen pár jejích zápasů. Věřím, že na ni s trenérem vymyslíme co nejlepší strategii. Pokusím se udělat vše, co půjde, abych ji porazila," uvedla Krejčíková.

