Krejčíková opět zvládla wimbledonský start. Plíšková nečekaně končí

"Heather patří velké uznání. Věděla jsem, že to bude těžké utkání, ona měla podporu publika a hrála opravdu dobře. Bylo to pro mě obtížné první kolo," řekla Krejčíková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Letošní sezona je celkem povedená. Ve Wimbledonu jsem hrála poprvé v roce 2021 a od té doby se s trávou čím dál více sbližuju. Už i na ní hraju docela ráda," usmála se rodačka z Ivančic.

Vítězka předloňského Roland Garros ve dvouhře i ve čtyřhře hraje ve Wimbledonu potřetí a v minulosti vyhrála vždy minimálně dva zápasy, při svém předloňském debutu došla dokonce až do osmifinále. O třetí kolo i při své třetí účasti si zahraje s ruskou kometou Mirrou Andrejevovou, nebo Číňankou Xiyu Wang.

