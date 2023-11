Krejčíková přehrála kanadskou teenagerku. Češky vedou v semifinále BJK Cupu 1:0

České tenistky v Seville vyhrály svou skupinu, když v úterý zásluhou Lindy Noskové a Marie Bouzkové porazily už po dvouhrách loňské šampionky Švýcarky a v pátek si po obratu nastartovaném Markétou Vondroušovou a dokonaném ve čtyřhře Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou poradily s Američankami.

Znovu po roce tak postoupily do semifinále, v němž bojují proti Kanaďankám o finále. To si Češky zahrály naposledy v roce 2018, kdy slavily poslední 11. triumf.

Semifinále rozehrála Barbora Krejčíková, jež v Seville nastoupila do dvouhry poprvé. Dosud hrála jen ve čtyřhře se Siniakovou. V základní skupině proti Švýcarkám nejprve pečetily triumf 3:0 a v pátek proti USA zajistily v rozhodujícím deblu vítězství 2:1.

Nyní uspěla i ve dvouhře, ve které měla až dosud nepříznivou bilanci 1:3. O devět let mladší, nicméně ve skvělé formě hrající hráčku až ze třetí světové stovky Marinu Stakusicovou porazila snadno 6:2, 6:1.

Oh what a way to seal the match!



With THIS brilliant drop shot, @BKrejcikova gets the win #BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/1yfwXidyc4