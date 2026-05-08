Krejčíková sprostě nadávala a nebrala si servítky. Českou šampionku rozčilovala technika
Krejčíkové se v zápase se Sabalenkovou nelíbil verdikt elektronického systému pro hlášení autů hned několikrát. Češka se vždy vydala blíže ke stopě míčku a chtěla si ji překontrolovat vlastním zrakem.
Dokonce se samotnou soupeřkou i jednu z nich při výměně stran řešila. "Vždyť tady není vůbec vidět antuka. Stopa se dotýká čáry," nechápala Krejčíková. Sabalenková jí nakonec po krátké diskusi dala za pravdu.
Nejvíc ji však rozčílil ohlášený aut po jejím servisu na konci druhého setu. Místo trefeného esa totiž musela jít přes druhé podání. V ten moment už se neudržela. "Zku*venej systém tady toto," volala směrem ke svému hráčskému boxu, když odcházela od sítě zpátky do zadní části kurtu.
"Barbora Krejčíková během utkání proti Aryně Sabalenkové zahrála jasně dobrý míč, který ale systém jestřábího oka vyhodnotil jako aut. Co myslíte, patří jestřábí oko na antuku?" stojí ve videu CANAL+ Sport na sociální síti X.
Krejčíková tak kromě Sabalenkové musela bojovat i s technikou. Aktuální světové jedničce nakonec podlehla jednoznačně 2:6, 3:6 a svůj první turnaj po téměř tříměsíční pauze zakončila ve druhém kole.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře rozhodně není první tenistkou, která si na elektronický systém hlášení autů na antuce stěžuje. V minulosti si dokonce stopu vyfotili třeba Alexander Zverev a právě Sabalenková. A obzvláště v posledních týdnech v Madridu a Římě to vypadá, že systém dělá časté chyby.
OK, na system nadavat muze, ale v zadnym pripade nemuze rikat divakum, aby drzeli hubu. Nebyt divaku - u TV, na stadionu, tak se tim sportem nemuze zivit.