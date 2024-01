Krejčíková tentokrát dominovala a prošla do 3. kola Australian Open, Fruhvirtová vyzve Sabalenkovou

Barbora Krejčíková loni v Dubaji porazila tehdejší světovou trojku, dvojku i jedničku a poprvé triumfovala na turnajích WTA 1000. Přestože takovou formu ve zbytku roku nenašla, odvezla si trofej ještě ze San Diega a hrála finále také v Birminghamu a Zhengzhou.

Poslední týdny předchozí sezony pro ni byly ve znamení zklamání. Po nepovedeném singlovém vystoupení na WTA Elite Trophy přišel konec ve skupině ve čtyřhře na Turnaji mistryň, neúspěch v semifinále Billie Jean King Cupu s Kanadou a přerušení úspěšné deblové spolupráce s Kateřinou Siniakovou, který iniciovala její krajanka.

Do letošní sezony vstoupila porážkou s kvalifikantkou Annou Kalinskou v Adelaide a hned po prvním zápase se mohla rozloučit i s Australian Open. S divokou kartou a hráčkou až druhé stovky žebříčku Mai Hontamaovou totiž prohrávala o set a brejk a další manko brejku musela řešit v rozhodující sadě.

V premiérovém vzájemném souboji s Tamarou Korpatschovou však předvedla mnohem lepší výkon, ačkoli musela na začátek zápasu kvůli dešti čekat tři hodiny. Proti Němce nastřílela osm es, po prvním i druhém podání ztratila pouhé čtyři body a odvrátila obě brejkbolové hrozby. Zatímco s Japonkou bojovala o postup skoro dvě a půl hodiny, ve středu strávila na kurtu o hodinu méně.

"S dnešním výkonem jsem moc spokojená, dařilo se mi od začátku do konce. Cítila jsem se lépe než v prvním kole. Dobře jsem podávala, dobře jsem ji tlačila. Jsem ráda, že jsem zahrála kvalitní zápas," řekla Krejčíková webu Tenisovýsvět.cz.

Barbora Krejčíková comfortably beats Tamara Korpatsch as she advances to the third round #AusOpen pic.twitter.com/tIRGJbTnu1 — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024