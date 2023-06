Krejčíková začala v Birminghamu hladkou výhrou a může si zahrát s Martincovou

Barbora Krejčíková porazila na konci února v Dubaji tehdy tři nejvýše postavené hráčky žebříčku, získala svou nejcennější trofej na betonech a slavila první triumf na podnicích série WTA 1000. Na žádném z dalších 10 turnajů v sezoně však nepostoupila ani do čtvrtfinále. Její slabší forma vygradovala na French Open, předloňská šampionka vypadla druhým rokem po sobě hned v prvním kole, a dokonce nezvládla vstup ani do deblové soutěže.

Chuť si bude chtít spravit na trávě. Na nejrychlejším povrchu ale ve středu absolvovala svůj teprve 14. kariérní zápas a zapsala sedmou výhru. Osmifinalistka předloňského Wimbledonu je v Birminghamu nasazenou jedničkou a v úvodním kole si bez větších problémů poradila s kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou.

And Krejcikova seals it with a double break 6-3 6-3. Not a very clean performance but was clearly motivated and the better player overall. Hopeful of returning to the top 10 still #RothesayClassic @TalkingTennisTT