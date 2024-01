Krejčíková začala vítězným obratem, Bejlek končí i na čtvrtém grandslamu v prvním kole

Barbora Krejčíková minulý týden v Adelaide prohrála první zápas sezony s Annou Kalinskou ve třech setech a ideálně nezahájila ani úvodní vystoupení na Australian Open proti hráčce ze druhé světové stovky Mai Hontamaové. Druhý vzájemný souboj s o čtyři roky mladší Japonkou ale otočila a po dvou a půl hodinách zvítězila 2:6, 6:4, 6:3.

Osmadvacetiletá rodačka z Ivančic se v zahajovacím duelu v Margaret Court Areně musela vypořádat nejen s houževnatě hrající soupeřkou, ale také s poledním sluncem či japonskými fanoušky zaplněným publikem.

"Byl to rozhodně hodně náročný zápas. Cítila jsem, že moje hra je na první zápas velmi dobrá a věřila jsem, že se do zápasu vrátím. Jsem šťastná, že jsem nakonec vyhrála," komentovala Krejčíková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Surviving a scare ‍ @BKrejcikova holds off a spirited challenge from Hontama to prevail 2-6 6-4 6-3. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/JJsInKBRsn

"Snažila jsem se zůstat ve hře a nevzdávat se. Jen jsem dál bojovala, první kola jsou vždy obtížná. Minulý týden jsem odehrála jen jeden zápas a teď jsem moc ráda, že jsem se přesto dostala a postoupila dál," dodala světová desítka.

Vítězka French Open 2021 Krejčíková vyhrála svůj úvodní zápas na Australian Open i při své páté účasti v hlavní soutěži. Ve druhém kole se předloňská čtvrfinalistka a loňská osmifinalistka střetne v prvním vzájemném duelu s německou vrstevnicí Tamarou Korpatschovou, která začala rovněž vítězným obratem proti Britce Jodie Burrageové.

Sára Bejlek v Melbourne počtvrté ze šesti pokusů prošla kvalifikací grandslamu a bilanci v nich upravila na 12:2, vyhrát zápas či alespoň set v hlavní soutěži ale opět nedokázala.

Po nezdarech na US Open 2022 (prohra s Ljudmilou Samsonovovou), Australian Open 2023 (s Barborou Krejčíkovou) a Roland Garros 2023 (s Kamillou Rachimovovou) neuspěla ani při svém druhém startu na Australian Open. Letos v Melbourne sedmnáctiletá Češka nestačila na nasazenou finalistku US Open 2021 Leylah Fernandezovou z Kanady.

Bejlek sice v duelu levorukých tenistek udělala méně nevynucených chyb, aktivně hrající Fernandezová ji ale v zahajovacím utkání v John Caine Areně přestřílela na vítězné údery 27:17.

Česká teenagerka tenistka přišla hned v úvodu prvního setu o servis, manko brejku ale dokázala srovnat a vynutila si zkrácenou hru. V ní však prohrála pět míčků při vlastním podání a tie-break ztratila poměrem 5:7.

Ve druhé sadě sice Bejlek po prolomeném servisu o čtyři roky starší soupeřky vedla 1:0, brejk ale nepotvrdila a od stavu 2:2 už neuhrála ani game. Fernandezová využila při podání české hráčky po hodině a 36 minutách první mečbol.

Racing to the finish line @leylahfernandez starts her fortnight with a 7-6(5) 6-2 win over Bejlek.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/KuAEiPhNHc