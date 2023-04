Krejčíková zlomila sérii nezdarů Češek, v Madridu začala třísetovou výhrou nad Koviničovou

Barbora Krejčíková získala před dvěma měsíci v Dubaji svou první trofej z podniků WTA 1000, včetně Madridu zvládla vstup do osmi z devíti turnajů v sezoně a všech sedm porážek na individuálních akcích zaznamenala proti soupeřkám z Top 20 žebříčku, přičemž na posledních třech podnicích byla nad její síly světová dvojka Aryna Sabalenková.

V tomto trendu zatím pokračuje i v Madridu, kde si na třetí pokus připsala své premiérové vítězství. Sedmadvacetiletá Češka si na úvod poradila 6-3 4-6 6-0 se šest zápasů neporaženou Dankou Koviničovou, aktuální světovou sedmapadesátkou.

The player advances to the next round. ⏩@BKrejcikova wins her match against French Kovinic 6-3, 4-6, 6-0 #MMOPEN | @WTA pic.twitter.com/DMRz8d0nTB