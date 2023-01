Kvitová letos stále neztratila set, o semifinále si může zahrát s Krejčíkovou. V Adelaide zabojuje ještě Siniaková

Petra Kvitová si loni v Austrálii připsala jedinou výhru ze čtyř utkání a v Adelaide skončila hned v prvním kole na raketě domácí outsiderky Priscilly Honové. Dvaatřicetiletá Češka ovšem v posledních dnech u protinožců exceluje, má už čtyři výhry a ještě neztratila set. Své letošní působení odstartovala v United Cupu a v nové týmové soutěži porazila v Sydney světovou trojku Jessicu Pegulaovou i Lauru Siegemundovou.

Parádní fazónu si přivezla i do další australské metropole, kde nejprve zvládla souboj wimbledonských šampionek s Jelenou Rybakinovou a dnes postoupila do čtvrtfinále po skreči Qinwen Zheng.

Proti Číňance, jež za sebou měla dvě třísetové bitvy a nastoupila s obvázaným levým stehnem, od začátku tahala za kratší konec. K prvním brejkbolům se dostala až za stavu 4-5, dvakrát returnovala na udržení se v úvodním setu a v tie-breaku prohrávala už 3-6. Pěti body v řadě však vývoj zkrácené hry otočila a soupeřka jí pro zranění vzdala.

Zheng is forced to retire due to injury. Feel better soon!



Kvitova is through to the quarterfinals 7-6 ret.#AdelaideTennis pic.twitter.com/qTaMYHEdmh