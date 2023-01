Kvitová na skvělý vstup do sezony nenavázala, v Melbourne končí už ve 2. kole. Její přemožitelka může vyzvat Krejčíkovou

Petra Kvitová bude nejspíše hodnotit aktuální ročník Australian Open jako zklamání. O grandslamové tituly totiž usiluje především a do Melbourne dorazila na rozdíl od loňského roku po skvělé přípravě. V United Cupu porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou a první porážku a ztracený set zaznamenala až v pátém letošním utkání.

V posledních třech zápasech už to ale bylo slabší. Česká jednička a světová patnáctka se trápila ve čtvrtfinále v Adelaide proti Darje Kasatkinové, v prvním kole v Melbourne vybojovala úvodní dějství proti Alison Van Uytvanckové až po hodině a dnes nestačila 5-7 4-6 na Anhelinu Kalininovou. Třetím rokem po sobě tak v tomto dějišti skončila dříve než ve třetím kole.

Favorizovaná Kvitová dokázala využít jen jeden ze čtyř brejkbolů, a to když soupeřka podávala na zisk úvodního dějství. Následující maratonský game však prohrála a 25letá Ukrajinka na druhý pokus nezaváhala. Ve druhé sadě uhrála jen čtyři body na returnu, i tak se ale do stavu 4-4 držela. Devátou hru nicméně vyházela a z posledních osmi fiftýnů zápasu, ve kterém po celou dobu bojovala s pomalejšími míči, nezískala ani jeden.

Statistiky zápasu Kvitová - Kalininová

She's done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round - a career-best performance at a Grand Slam!



She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl