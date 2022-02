Kvitová v Dubaji neproměnila mečbol a dvakrát nedopodávala čtvrtfinále s Ostapenkovou

Petra Kvitová v Dubaji sice po skalpech Camily Giorgiové a světové dvojky Aryny Sabalenkové předvedla svou první vítěznou sérii od loňského září, ale stále pokračuje v letošním trápení. Na třech australských turnajích se dočkala dohromady jediné výhry, na své oblíbené halové akci v Petrohradu skončila po výprasku s Irinou Beguovou už ve druhém kole a dnes nezvládla své první čtvrtfinále v sezoně.

Šampionka ročníku 2013 a finalistka z roku 2019 přitom měla několikrát velmi blízko k postupu. S Jelenou Ostapenkovou ale nakonec v souboji grandslamových vítězek po více než dvouapůlhodinovém boji padla 7-5 5-7 6-7(9) a dovolila Lotyšce srovnat vzájemnou bilanci.

@JelenaOstapenk8 saves a match point and defeats a third Slam champion in a row to reach the last four in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/DPDAaiIIBE