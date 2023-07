Kvitové se povedla odveta proti Sasnovičové, na trávě zvládla i sedmý letošní duel

Petra Kvitová, jak je u ní v posledních letech zvykem, střídá i v letošním roce úspěšná a neúspěšná období. Po solidním úvodu sezony přišel konec již ve druhém kole Australian Open a následně parádní jízda na březnových amerických turnajích v podobě čtvrtfinále v Indian Wells a triumfu v Miami, kde se stala vůbec první českou šampionkou.

Po prvenství na Floridě se dlouho trápila se zraněním nohy, vstup do antukového jara musela odložit a nakonec během něj prohrála oba zápasy. Česká jednička a světová devítka slavila další vítězství až po téměř třech měsících a jedinou přípravnou akci v Berlíně dotáhla ke svému šestému titulu z travnatých dvorců. Dokonce za celý týden neztratila set.

Statistiky zápasu Kvitová - Sasnovičová

V letošní neporazitelnosti na nejrychlejším povrchu pokračuje v oblíbeném, ale v posledních letech pro ni neúspěšném Wimbledonu. V úvodním kole sice ztratila sérii 11 zvládnutých setů, nicméně po Jasmine Paoliniové si poradila i s Aljaksandrou Sasnovičovou, které dokázala oplatit pět let starou porážku z tohoto dějiště.

Dvojnásobná šampionka potřebovala na postup jen hodinu a čtvrt a Bělorusce povolila pouhé čtyři gamy. Průběh byl však těsnější, než vypadá skóre. Kvitová se po odvrácení dvou brejkbolů rychle dostala do vedení 3:0 a soupeřka měla poté gamebol na srovnání na 3:3. Česká favoritka ovšem získala dva těsné gamy a set si utéct nenechala. Druhou sadu zahájila ztraceným servisem ze stavu 40:0, nicméně své zaváhání ihned napravila a ve zbytku utkání už dominovala.

