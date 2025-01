Lehečka bojuje o čtvrtfinále Australian Open, v cestě stojí šampion Djokovič

05:40

Gauffová otočila osmifinále s Bencicovou

Coco Gauffová v osmifinále Australian Open i vinou 20 nevynucených chyb poprvé v sezoně prohrála set, vývoj duelu se Švýcarkou Belindou Bencicovou ale otočila a zvítězila 5:7, 6:2, 6:1. Dvacetiletá Američanka tak jako nejmladší od let 1992 a 1993 (Monica Selešová) vyhrála v úvodu dvou sezon po sobě prvních devět zápasů a poosmé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamu. O obhájení loňského výsledku a vyrovnání melbournského maxima si vítězka US Open 2023 zahraje se Španělkou Paulou Badosaovou (H2H 3:3).