Lehečka má první výhru už i ve Wimbledonu. Veselého čeká duel s Kordou

WIMBLEDON - Jiří Lehečka (21) zvládl vstup i do třetího letošního grandslamu. Premiérovou výhru ve Wimbledonu si připsal proti Rakušanu Sebastianu Ofnerovi (27), kterého v deštěm přerušovaném duelu na trávě v All England Clubu porazil 6:4, 6:4, 6:4. Z českých mužů by dnes měl do turnaje vstoupit ještě Jiří Veselý (29), kterého čeká Američan s českými kořeny Sebastian Korda (23).