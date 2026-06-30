Lehečka prolomil grandslamové prokletí! Ve Wimbledonu smetl nebezpečného Australana
Lehečka – Popyrin 6:4, 6:2, 6:4
Lehečka v prvním kole Wimbledonu proti nebezpečnému Popyrinovi zvládl velmi těžký a klíčový úvod. V první hře na podání zlikvidoval tři brejkboly v řadě, což mu velmi pomohlo do zbytku zápasu. Byl to tak český tenista, který slavil důležitý brejk jako první. V pátém gamu sebral Australanovi servis a náskok už si do konce první sady udržel.
Druhé dějství začal Čech ve velkém stylu. Hned dvakrát v řadě se prosadil na returnu a rychle se dostal do obrovského vedení 4:0. Kanára svému soupeři sice nenadělil, na servisu však nezaváhal a po suverénním výkonu si dokráčel pro vedení 2:0 na sety.
I ve třetím dějství Lehečka nepřipustil žádné výrazné komplikace. V pátém gamu zaznamenal klíčový brejk a podání už si udržel. Nevyzpytatelného Australana s dělovým servisem tak smetl nečekaně snadno ve třech setech a obhájil loňské druhé kolo. To se pokusí překonat proti vítězi duelu mezi Alexem Molčanem a Danielem Altmaierem.
Lehečka tak prolomil své letošní obrovské prokletí na grandslamech. Na dvou předchozích letošních turnajích velké čtyřky totiž neuhrál ani set a po obou předčasných vypadnutích byl se svým výkonem velmi nespokojený. Na Australian Open nečekaně padl s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. na French Open poté nestačil na zkušeného španělského antukáře Pabla Carreňu.
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Zápas,který rozhodovali shody a tam se dnes vítkovi bohužel nedařilo.
I přes velmi dobrý 1.servis-8 es.
Škoda,soupeř hratelný