Lehečka prolomil grandslamové prokletí! Ve Wimbledonu smetl nebezpečného Australana

DNES, 21:00
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WIMBLEDON - Jiří Lehečka ve Wimbledonu zlomil letošní grandslamové prokletí. Český tenista v All-England Clubu vyhrál letošní první set na turnajích velké čtyřky a následně i celý zápas. V prvním kole potvrdil roli favorita a nedal absolutně žádnou šanci nebezpečnému Australanovi Alexeii Popyrinovi. Zvítězil snadno 6:4, 6:2, 6:4 a pokusí se o překonání loňského výsledku.
Profily hráčů
Popyrin Alexei
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka ve Wimbledonu postupuje do druhého kola (@ Henry NICHOLLS / AFP / AFP / Profimedia)

Lehečka – Popyrin 6:4, 6:2, 6:4

Lehečka v prvním kole Wimbledonu proti nebezpečnému Popyrinovi zvládl velmi těžký a klíčový úvod. V první hře na podání zlikvidoval tři brejkboly v řadě, což mu velmi pomohlo do zbytku zápasu. Byl to tak český tenista, který slavil důležitý brejk jako první. V pátém gamu sebral Australanovi servis a náskok už si do konce první sady udržel.

Druhé dějství začal Čech ve velkém stylu. Hned dvakrát v řadě se prosadil na returnu a rychle se dostal do obrovského vedení 4:0. Kanára svému soupeři sice nenadělil, na servisu však nezaváhal a po suverénním výkonu si dokráčel pro vedení 2:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

 

I ve třetím dějství Lehečka nepřipustil žádné výrazné komplikace. V pátém gamu zaznamenal klíčový brejk a podání už si udržel. Nevyzpytatelného Australana s dělovým servisem tak smetl nečekaně snadno ve třech setech a obhájil loňské druhé kolo. To se pokusí překonat proti vítězi duelu mezi Alexem Molčanem a Danielem Altmaierem.

Lehečka tak prolomil své letošní obrovské prokletí na grandslamech. Na dvou předchozích letošních turnajích velké čtyřky totiž neuhrál ani set a po obou předčasných vypadnutích byl se svým výkonem velmi nespokojený. Na Australian Open nečekaně padl s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. na French Open poté nestačil na zkušeného španělského antukáře Pabla Carreňu.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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tenisman1233
30.06.2026 21:17
Kopřiva-Choinski
Zápas,který rozhodovali shody a tam se dnes vítkovi bohužel nedařilo.
I přes velmi dobrý 1.servis-8 es.

Škoda,soupeř hratelný
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