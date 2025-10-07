Lehečka si musí dát pozor. V osmifinále bude favorit, ale čeká ho znovuzrozený Francouz
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 8. 10.
Češi v akci
Lehečka (15-ČR) - Rinderknech (Fr.) | Stadium Court (06:30 SELČ)
Lehečka je poslední českou nadějí
Jiří Lehečka zatím potvrzuje na Masters v Šanghaji svou vynikající výkonnost z posledních týdnů, která mu zajistila mimo jiné postup až do čtvrtfinále na US Open. V čínské metropoli si poradil bez ztráty setu s francouzským tenistou Quentinem Halysem, kterému dokonce nenabídl ani jednu brejkbolovou příležitost, i nevyzpytatelným Denisem Shapovalovem. Postup do osmifinále znamená pro rodáka z Mladé Boleslavi nové osobní maximum na tomto prestižním podniku. A rozhodně by ho mohl ještě vylepšit, protože do souboje o čtvrtfinále půjde jako výrazný kurzový favorit.
Na Arthura Rinderknecha si ale musí dát pozor. Francouz po katastrofální úvodní půlce sezony ožil a dá se říct, že v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry. V osmifinále US Open vzdoroval Carlosovi Alcarazovi, v Pekingu jen velmi těsně prohrál s Alexem de Minaurem a v Šanghaji už podruhé během povedeného období skolil světovou trojku Alexandera Zvereva. Vzájemná bilance mezi Lehečkou a Rinderknechem je vyrovnaná 1:1. Předloni na Masters v Indian Wells uspěl ve dvou těsných setech český tenista a loni v hale v Marseille se po velmi podobném průběhu radoval Francouz.
Středeční program v Šanghaji nabídne všechny čtyři zbývající osmifinálové duely. V akci budou také bývalý šampion Daniil Medveděv a členové TOP 10 Alex de Minaur s Lorenzem Musettim. Preview ke každému zápasu najdete zde.
Středeční program
STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)
1. Lehečka (15-ČR) - Rinderknech (Fr.)
2. Borges (Portug.) - De Minaur (7-Austr.)
3. Auger-Aliassime (12-Kan.) - Musetti (8-It.) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Tien (USA) - Medveděv (16-)
Komentáře
