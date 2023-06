Lehečka začal v Queensu skalpem bývalého šampiona wimbledonské juniorky a může vyzvat Alcaraze

Jiří Lehečka debutoval na trávě loni a recept nenašel ani na jednoho ze tří soupeřů. Mnohem lépe si vede na nejrychlejším povrchu v probíhající sezoně. Před týdnem ve Stuttgartu porazil Marcose Girona a zaregistroval své první vítězství v těchto podmínkách a ve druhém kole statečně vzdoroval pozdějšímu šampionovi Francesovi Tiafoeovi.

Úspěšný vstup má za sebou také v londýnském Queen's Clubu. Čtvrtfinalista lednového Australian Open zahájil svůj debut na turnaji vítězstvím nad bývalým šampionem wimbledonské juniorky Alejandrem Davidovichem, který obhajoval body za loňskou čtvrtfinálovou účast.

Statistiky zápasu Lehečka - Davidovich

Lehečka v úvodním gamu nevyužil dva brejkboly a vzápětí ztratil servis. Manko brejku se mu ale na poslední chvíli podařilo zlikvidovat a za stavu 2:5 i 4:5 odvrátil na vlastním podání vždy jeden setbol. První sadu nakonec urval v tie-breaku.

Při vlastním setbolu podklouzl, chytl se za pravou nohu a zavolal si na kurt fyzioterapeuta. Zřejmě se však nejednalo o nic vážného, protože v utkání pokračoval, bez problémů si hájil servis a díky brejku ze šesté hry po hodině a půl postoupil.

Up and ‍♂️@jirilehecka moves through at Queen's Club, defeating ADF 7-6 6-3.#cinchChampionships pic.twitter.com/jjGB1ZEziX