Letošní vizitka Lehečky: První český šampion po čtyřech letech, skalp Nadala a promarněná šance

Macháče v přípravě přibrzdila nemoc

Tomáše Macháče přibrzdila v minulých týdnech v přípravě na novou sezonu nemoc, musel brát antibiotika a upravit program.

"Dneska dobírám antibiotika. Nemoc byla docela náročná, měl jsem to 14 dní. Nebylo to nic špatného, ale spíše to bylo dlouhé. Normálně jsem zvyklý na třídenní virózy, ale tohle bylo delší," řekl dnes Macháč novinářům.