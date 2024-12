Letošní vizitka Lehečky: Skalp antukového krále, první titul a promarněná šance na další triumf

13:43

Basavareddy má první výhru na Next Gen ATP Finals

Devatenáctiletý Američan Nishesh Basavareddy na Turnaji mistrů do 20 let v Džiddě zdolal v duelu poražených z prvního kola 3:4, 4:2, 4:2, 4:1 Číňana Juncheng Shanga a výrazně oživil naději na postup do semifinále.