Plíšková poprvé po sedmi letech vypadla v 1. kole grandslamů, na French Open končí i Linda Fruhvirtová

Karolína Plíšková měla na letošním Australian Open velmi příznivý los, ale stoprocentně ho nevyužila, když ve čtvrtfinále překvapivě prohrála s Magdou Linetteovou. Během probíhajícího antukového jara ji limitovalo zranění kolene a po čtvrtfinále ve Stuttgartu musela vynechat prestižní akci v Madridu a v Římě vypadla hned s Annou Bondárovou.

Na French Open jí naopak do prvního kola los přisoudil jednu z nejtěžších možných soupeřek, a sice finalistku ročníku 2018, grandslamovou šampionku a aktuální světovou třicítku Sloane Stephensovou. Plíšková potvrdila, že jí hra Američanky nesedí, zhoršila si s ní vzájemnou bilanci na 1:5 a poprvé přesně po sedmi letech nezvládla první kolo podniků velké čtyřky. Se stejnou protivnicí padla v tomto dějišti také předloni.

Statistiky zápasu Plíšková - Stephensová

Bývalá světová jednička měla v úvodní hře zápasu brejkbol, jenže ho nevyužila a na výsledkovou tabuli se zapsala až po sedmi odehraných gamech. Šanci na obrat měla, jenže za stavu 4:3 ve druhé sadě se vlastními chybami připravila o náskok brejku a urvat nedokázala ani jednu z následujících dvou her.

Stephensové, jež bude pokračovat v obhajobě loňského čtvrtfinále proti Varvaře Gračovové, nebo Dalmě Gálfiové, podlehla za hodinu a 25 minut.

Solid



2018 finalist, @sloanestephens is headed to the second round with a 6-0, 6-4 victory over Karolina Pliskova. #RolandGarros pic.twitter.com/NZftUcS9mr