Linda Fruhvirtová a Nosková úspěšně zahájily svůj debut na US Open, Malečková se nekvalifikuje

US OPEN - Sedmnáctileté Linda Fruhvirtová a Linda Nosková úspěšně zahájily svůj debut na dospělém US Open, v úvodním kole kvalifikace bez ztráty setu potvrdily roli favoritky. Do bojů o hlavní soutěž dnes vstoupí ještě bývalý šampion juniorky Jonáš Forejtek a Dalibor Svrčina. V kvalifikaci už skončila Jesika Malečková.