Livesport Prague Open: Siniaková a Martincová potvrdily roli favoritek, Bouzková ani Havlíčková neuspěly

WTA PRAHA - Kateřina Siniaková a Tereza Martincová v prvním kole Livesport Prague Open neztratily set, potvrdily role favoritek a prošly v pražské Stromovce do dalšího kola. Neuspěly naopak nasazená čtyřka Marie Bouzková ani 16letá juniorka Lucie Havlíčková. Do turnaje dnes vstoupí ještě Barbora Krejčíková.

Kateřina Siniaková se v průběhu antukového jara dostala z dlouhé krize a na Livesport Prague Open patří k největším favoritkám. Tuto roli v prvním kole potvrdila a přehrála 6-0 6-4 britskou kvalifikantku Jodie Burrageovou.

Zatímco v úvodním dějství naprosto dominovala, v následujícím setu dvakrát přišla o podání a za stavu 2-4 čelila brejkbolu. Ten však nasazená pětka odvrátila, získala čtyři hry v řadě a po 70 minutách postoupila.

Siniaková na posledních čtyřech akcích porazila alespoň dvě soupeřky a na dvou se dostala minimálně do semifinále. O čtvrtfinále bude bojovat s krajankou Terezou Smitkovou (H2H 1-1).

Tereza Martincová hraje na Livesport Prague Open pošesté v řadě, při předchozích startech vždy skončila v kvalifikaci. Šestadvacetiletá Češka je ovšem letos mezi nasazenými a na úvod potvrdila roli favoritky, když si poradila 6-1 6-4 s 243. hráčkou světa Samanthou Murrayovou Sharanovou.

V úvodním dějství Martincová nedovolila Britce ani jednou udržet podání, ve druhé sadě se dostala do vedení už 4-1 se dvěma brejky v zádech, pak sice ztratila servis, ale náskok si pohlídala.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla. První zápasy po změně povrchu bývají nejtěžší," řekla v rozhovoru na kurtu Martincová. "Na tvrdém povrchu se mi hraje dobře, ale tady s tím trochu bojuju. Celkově to skáče výš a trochu se to zadrhává, takže si přijdu taková nešikovnější," přidala Martincová, která před dvěma týdny na trávě ve Wimbledonu došla do třetího kola a vytvořila si nové maximum na grandslamech.

O své třetí letošní čtvrtfinále na turnajích WTA bude Martincová, jež prožívá životní sezonu, bojovat s kvalifikantkou Asiou Muhammadovou ze Spojených států, 189. tenistkou světového pořadí.

Marie Bouzková měla vynikající vstup do sezony, ale od konce března pokračuje v trápení. Nasazená čtyřka překvapivě skončila hned v prvním kole na raketě Storm Sandersové. S Australankou prohrála 6-3 4-6 2-6, zaznamenala už třetí porážku v řadě a desátou z posledních 13 zápasů.

Až do stavu 6-3 2-2 měla Bouzková navrch, pak však nevyužila dva brejkboly a ve zbytku druhého setu si ani jednou neudržela podání. V rozhodujícím dějství šla sice do vedení 2-0, jenže poté ztratila šest her v řadě a po více než dvou hodinách na 141. tenistku světa nestačila.

"Začalo to ve druhém setu, kdy mi přestalo jít první podání a pořád jsem tam běhala. Navíc jsem nevyužila šance na returnu a dala jsem jí nadechnout," řekla Bouzková. Zápas navíc dohrávala se zraněním. "Při servisu mě bolela noha a pak se do toho přidaly křeče. A jak mi nešlo první podání, tak mi to bralo hodně sil, které mi nakonec došly," uvedla Bouzková."

Šestnáctiletá Lucie Havlíčková si dnes ve Stromovce zahrála svůj premiérový zápas v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a více než dvě hodiny v něm trápila 171. hráčku světa Anastasii Gasanovovou. Rusce, která na začátku sezony porazila Karolínu Plíškovou a do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser, podlehla 2-6 6-4 4-6.

Do turnaje dnes vstoupí ještě nasazená dvojka Barbora Krejčíková a pětka Kateřina Siniaková. Včera se představily dvě domácí naděje, Tereza Smitková prošla do druhého kola, největší hvězda a turnajová jednička Petra Kvitová naopak nečekaně vypadla.