Los US Open se blíží: Kvitová se dozví možná poslední soupeřku, v akci bude 11 Čechů
Hlavní soutěž letošního US Open bude hrát minimálně 11 českých tenistů. Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Tereza Valentová, Dominika Šalková a Darja Viďmanová.
Největšími kurzovými favority na mužský triumf jsou lídr žebříčku a úřadující vítěz Jannik Sinner, bývalí šampioni Carlos Alcaraz a Novak Djokovič a loňský semifinalista Jack Draper.
V ženách se nejvíce věří loňské šampionce a světové jedničce Aryně Sabalenkové a bývalým vítězkám Ize Šwiatekové a Coco Gauffové. Kvarteto největších favoritek uzavírá Jelena Rybakinová.
Informace budeme průběžně doplňovat.
Zápasy českých tenistů
Muchová (11-ČR) - bude doplněno
Nosková (21-ČR) - bude doplněno
Kvitová (ČR) - bude doplněno
Bouzková (ČR) - bude doplněno
Vondroušová (ČR) - bude doplněno
Krejčíková (ČR) - bude doplněno
Siniaková (ČR) - bude doplněno
Menšík (16-ČR) - bude doplněno
Lehečka (20-ČR) - bude doplněno
Macháč (21-ČR) - bude doplněno
Kopřiva (ČR) - bude doplněno
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
