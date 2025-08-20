Los US Open se blíží: Kvitová se dozví možná poslední soupeřku, v akci bude 11 Čechů

DNES, 17:30
Aktuality 0
US OPEN - V 18:00 našeho času se začne losovat letošní ročník grandslamového US Open. Hlavní soutěže se zúčastní minimálně 11 českých tenistů a závěrečný major sezony bude také ve znamení posledního kariérního turnaje Petry Kvitové (35). Mezi nasazenými jsou Karolína Muchová, Linda Nosková, Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Titul obhajují světové jedničky Aryna Sabalenková a Jannik Sinner.
Profily hráčů (7)
Djokovič Novak
Kvitová Petra
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Sabalenka Aryna
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Vondroušová Markéta
Kopřiva Vít
Sinner Jannik
Swiatek Iga
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Alcaraz Carlos
Gauff Coco
Menšík Jakub
Petra Kvitová odehraje na US Open poslední turnaj kariéry (© OSCAR BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Hlavní soutěž letošního US Open bude hrát minimálně 11 českých tenistů. Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Tereza Valentová, Dominika Šalková a Darja Viďmanová.

Největšími kurzovými favority na mužský triumf jsou lídr žebříčku a úřadující vítěz Jannik Sinner, bývalí šampioni Carlos Alcaraz a Novak Djokovič a loňský semifinalista Jack Draper.

V ženách se nejvíce věří loňské šampionce a světové jedničce Aryně Sabalenkové a bývalým vítězkám Ize Šwiatekové a Coco Gauffové. Kvarteto největších favoritek uzavírá Jelena Rybakinová.

Informace budeme průběžně doplňovat.

Zápasy českých tenistů

Muchová (11-ČR) - bude doplněno
Nosková (21-ČR) - bude doplněno
Kvitová (ČR) - bude doplněno
Bouzková (ČR) - bude doplněno
Vondroušová (ČR) - bude doplněno
Krejčíková (ČR) - bude doplněno
Siniaková (ČR) - bude doplněno


Menšík (16-ČR) - bude doplněno
Lehečka (20-ČR) - bude doplněno
Macháč (21-ČR) - bude doplněno
Kopřiva (ČR) - bude doplněno

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist