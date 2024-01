Macháč další bitvu v Brisbane nevyhrál, do čtvrtfinále ho nepustila domácí divoká karta

Tomáš Macháč (23) byl při svém debutu na akci ATP 250 v Brisbane velmi blízko ke svému třetímu čtvrtfinále na hlavní tour. Český kvalifikant ale čtvrté vítězství v řadě přidat nedokázal a ve druhém kole po dvouapůlhodinovém boji podlehl 7:5, 2:6, 6:7 domácí divoké kartě Rinkymu Hijikatovi (22). Osmifinalista loňského US Open si ve čtvrtfinále zahraje s bývalým šampionem Grigorem Dimitrovem (32).

Tomáš Macháč má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Během loňského roku si v Houstonu a Stockholmu zahrál svá první čtvrtfinále na turnajích ATP a v závěru sezony prožil své zatím nejlepší období, když se třikrát dostal do finále challengerů, dvakrát triumfoval a ve druhém kole "pětistovky" ve Vídni byl proti Stefanosovi Tsitsipasovi kousek od prvního skalpu TOP 10.

Do nového tenisového roku tak vstoupil coby 78. muž pořadí. V elitní stovce žebříčku debutoval už na konci sezony 2022, ale teprve až v závěru té loňské se v nejvyšším patře hodnocení pohodlně usadil. V roce 2023 dokázal poprvé v kariéře překonat metu 50 výher v jedné sezoně.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Na úvodní letošní akci v Brisbane měl jedinečnou šanci rozšířit svou sbírku čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu. Po suverénně zvládnuté dvoukolové kvalifikaci vyřadil po téměř tříhodinovém boji nasazenou sedmičku Tomáse Martína Etcheverryho, ale další bitvu nezvládl a s turnajem série ATP 250 se rozloučil ve druhém kole.

Nad jeho síly byl 71. hráč světa Rinky Hijikata startující na divokou kartu. Proti Australanovi otočil stav 3:5 a po 46 minutách šel do vedení. Na začátku druhé sady však nevyužil sérii tří brejkbolů a celkem čtyři šance a ve zbytku setu získal už jen jeden game. Rozhodující dějství trvalo 70 minut a český favorit znovu disponoval třemi brejkboly v řadě, tentokrát v osmé hře. Ani jednu možnost ale neproměnil a nakonec padl poměrem 4:7 v tie-breaku.

Listen to that crowd



Rinky Hijikata outlasts Tomas Machac 7-5 2-6 7-6(4) to reach the quarter-finals at @BrisbaneTennis. pic.twitter.com/Q6qxhEh7mh — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024

Zatímco Macháče čeká přesun do Adelaide, kde by měl v příštích dnech absolvovat kvalifikaci, Hijikata odehraje své druhé kariérní čtvrtfinále na okruhu ATP a pokusí se vyrovnat své maximum na nejvyšší úrovni. O semifinále si osmifinalista loňského US Open a vítěz čtyřhry na Australian Open 2023 zahraje s bývalým šampionem Grigorem Dimitrovem.

Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.