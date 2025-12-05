Macháč po boji zdolal Mannarina, rozhodne duel s De Minaurem

FINÁLOVÝ TURNAJ UTS - Tomáš Macháč (25) si na finálovém turnaji exhibice Ultimate Tennis Showdown v Londýně připsal po úvodní porážce první výhru, když přehrál Adriana Mannarina (37) po dramatickém průběhu 3:2 na sety. V posledním utkání ve skupině se český tenista ve večerních hodinách utká s Australanem Alexem de Minaurem (26).
Tomáš Macháč po boji zdolal zkušeného Adriana Mannarina (@ Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia)

Macháč – Mannarino 16:11, 14:11, 13:17, 11:13, 2:0

Jak Macháč, tak Mannarino vstupovali do vzájemného zápasu s vědomím, že pokud chtějí ještě myslet na postup ze skupiny, musí po úvodních porážkách vyhrát. Český tenista podlehl v prvním zápase hladce Andreji Rubljovovi, francouzský veterán pak Alexi de Minaurovi.

V úvodním setu (čtvrtině) se hrál velmi opatrný tenis bez dlouhých výměn. Body získávali oba tenisté téměř výhradně po nevynucených chybách soupeře. Postupem času byl na kurtu výrazně aktivnější Macháč a dařilo se mu zpočátku nepříznivě se vyvíjející úvodní sadu otáčet ve svůj prospěch. Berounský rodák nakonec úvodní dějství jasně ovládl poměrem 16:11.

I ve druhém setu to byl český reprezentant, kdo určoval tempo výměn. Vítězné míče však prokládal jednoduššími chybami. V dramatické koncovce byl přesto úspěšnější Macháč a ujal se vedení už 2:0 na sety.

Macháč si po boji poradil s Mannarinem.Macháč si po boji poradil s Mannarinem. (@ Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia)

Ve třetím setu oba tenisté bavili fanoušky netradičními výměnami. Macháč zkusil svého soka zaskočit podáním spodem i hrou na hraně rizika. Více ze hry měl ale Francouz, který po úvodním poněkud apatickém výkonu podstatně zvýšil úroveň své hry a snížil na 1:2.

Ve čtvrtém setu měl dlouho navrch Mannarino, vedl 8:4, svěřenec Daniela Vacka dokázal srovnat, závěr ale znovu patřil jeho soupeři a bylo vyrovnáno – 2:2.

V závěrečné "náhlé smrti" získal Macháč první dva míče, což mu podle pravidel zajistilo výhru 3:2. Macháč má tak stále šanci na postup ze skupiny. O tom se rozhodne ve večerním duelu, kdy se český tenista utká s de Minaurem, Mannarino zakončí skupinu s Rubljovem.

Pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Ve velké výhodě je ten hráč, který po uplynutí osmi minut získá více bodů. K zisku setu (čtvrtiny) mu totiž stačí už jen jeden bod. Prohrávající hráč však může skóre srovnat a pak se hraje rozhodující bod.  Příklad: Hráč A vede 13:9. Čtvrtinu (set) tak získá tenista, který jako první dosáhne na 14 bodů.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

Výsledky exhibice Ultimate Tennis Showdown

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
