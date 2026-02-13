Macháč schytal krutý los a vyzve Sinnera. Lehečka s Menšíkem jsou v Dauhá mezi nasazenými
V Dauhá budou jasně největšími favority na triumf Carlos Alcaraz a Sinner, kteří v posledních dvou letech na mužském tenisovém okruhu dominují a měli by podle papírových předpokladů obstarat sobotní finále.
A právě světovou dvojku Sinnera vyzve hned v prvním kole Macháč. S Italem se dvakrát utkal v sezoně 2024 a set mu nesebral ve čtvrtfinále v Miami ani v semifinále v Šanghaji. Pokud by na třetí pokus uspěl a připsal si senzační skalp, výrazně by se zvýšila šance na české čtvrtfinále.
Ve stejné čtvrtině pavouka je totiž i nasazená šestka Menšík. Úřadující šampion Masters v Miami, který odehraje první zápas po odstoupení v průběhu Australian Open, čeká na soupeře z kvalifikace. Favoritem bude finalista ročníku 2024 i ve druhém kole proti dalšímu kvalifikantovi, nebo Zhizhenovi Zhangovi.
Z Čechů startuje v silné konkurenci také Lehečka, jenž při obou předchozích účastech v tomto dějišti došel až do semifinále a loni tady senzačně skolil Alcaraze. Osmého nasazeného vyzve Jenson Brooksby a dalším soupeřem by byl Zizou Bergs, nebo Giovanni Mpetshi Perricard. Ve čtvrtfinále by Lehečka mohl narazit na Alexandera Bublika, který je v letošní sezoně na turnajích ATP neporažen.
Všichni Češi byli nalosováni do dolní poloviny pavouka a v té horní budou plnit roli nasazených Alcaraz, Karen Chačanov, Daniil Medveděv a Andrej Rubljov. Hlavní soutěž začne v pondělí.
Kompletní los
