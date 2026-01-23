Macháč se do osmifinále Australian Open nepodívá ani letos. V pětisetové bitvě padl s Musettim
AUSTRALIAN OPEN - Tomáš Macháč (25) na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl s pátým hráčem světa Lorenzem Musettim (23) po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů.
Profily hráčů
Macháč – Musetti 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6
Macháč osmou výhru v řadě na australském kontinentu nepřidal a třetí rok v řadě končí na Australian Open těsně před branami osmifinále. S pátým hráčem světa Musettim svedl velmi vyrovnanou bitvu, v jejím závěru byl však lepší Ital, který po čtyřech a půl hodinách hry postoupil mezi šestnáctku nejlepších.
Podrobnosti připravujeme...
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře