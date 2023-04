Macháč si v Houstonu 'vyčekal' premiérové čtvrtfinále na turnaji ATP!

ATP HOUSTON - Tomáš Macháč se na antuce v Houstonu dočkal po dvoudenním marném čekání zápasu druhého kola a po výhře 6-4 6-4 nad domácí nasazenou sedmičkou Marcosem Gironem postoupil poprvé do čtvrtfinále turnaje ATP. V něm by měl 22letý Čech vyzvat ještě dnes německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna.

V Houstonu se v posledních třech dnech kvůli dešti téměř nehrálo a po pěti dnech tak bylo odehrané pouze první kolo. V sobotu konečně antukové kurty v nejlidnatějším městě Texasu prohřívalo slunce a pořadatelé mohli místo původně očekávaných semifinálových zápasů naplánovat nabitý program pro duely druhého kola a následné čtvrtfinále.



Po marném dvoudenním čekání se do hry dostal také Tomáš Macháč, jenž v úterý přehrál domácího bývalého šampiona Jacka Socka a připsal si první letošní výhru v hlavní soutěži turnaje ATP, a dnes vyřadil i dalšího Američana Marcose Girona. Nasazenou sedmičku porazil dvakrát 6-4 a včetně kvalifikace neprohrál už čtyři zápasy a osm setů v řadě.



138. hráč světa Macháč proti 69. muži žebříčku Gironovi odvrátil všech devět brejkbolů. Ten poslední v dlouhém gamu za stavu 3-4 ve druhém setu a definitivně tím zlomil odpor o sedm let staršího soupeře. V závěru získal 11 z 12 posledních fiftýnů, utkání ukončil druhým esem.



22letý rodák z Berouna se tak poprvé dostal přes druhé kolo turnaje ATP a ještě dnes ho po maximálně pár hodinách odpočinku čeká premiérové čtvrtfinále. Vrátí se na stejný kurt číslo 3, na kterém svede souboj úspěšných kvalifikantů s Yannickem Hanfmannem (h2h 1-0), kterého porazil loni na halovém challengeru v Helsinkách.



31letý Hanfmann ve druhém kole porazil 7-6 6-2 domácí nasazenou dvojku Tommyho Paula a teprve podruhé v kariéře porazil hráče Top 20. Zkušený Němec bude hrát o své celkově páté semifinále a první mimo evropskou antuku.



Velmi netradičně až dnes odehrál svůj vůbec první zápas na turnaji nejvýše nasazený Frances Tiafoe a dvakrát bez potíží zvládl roli favorita. Krajana a dvojnásobného šampiona Steva Johnsona porazil v prvním letošním vystoupení na antuce 6-2 6-4 a ve třetím vzájemném střetnutí si připsal první výhru.



Následně svou pestrou hrou diváky bavící světová patnáctka Tiafoe přehrál 6-4 6-4 Australana Jasona Kublera a potřetí v kariéře, z toho poprvé mimo Estoril, postoupil do semifinále antukového turnaje ATP.



O 6. finále, v němž by hrál o 2. titul (Delray Beach 2018), se 25letý Američan Tiafoe utká Gijsem Brouwerem. 27letý Nizozemec dnes zvládl dohrávku proti šampionovi z roku 2013 a loňskému finalistovi Johnu Isnerovi, následně porazil i dalšího nasazeného Američana Jeffreyho Wolfa a poprvé se prodral do semifinále turnaje ATP.



37letý Isner tak ani na oblíbené domácí antuce neukončil letošní výsledkovou mizérii. Už na šestém ze sedmi turnajů totiž skončil hned po svém úvodním vystoupení.