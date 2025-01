Macháč v Sydney porazil Hurkacze, Češi by měli být poprvé ve čtvrtfinále United Cupu

UNITED CUP – Prvním vítězem v roce 2025 je Tomáš Macháč. Na United Cupu v Sydney zdolal 7:5, 3:6, 6:4 Huberta Hurkacze a poslal české tenisty proti Polákům do vedení 1:0. Podle neoficiálních propočtů by vítězství mělo stačit k k získání jistoty postupu do čtvrtfinále minimálně z 2. místa skupiny B.

Tomáš Macháč může hodnotit letošní sezonu jako zatím jasně nejlepší (© TIMOTHY A. CLARY / AFP)