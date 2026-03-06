Mapa Indian Wells: Kdy hraje Nosková, výsledky, program a všechny důležité informace

VČERA, 12:00
Previews 27
Prestižní tisícovka v Indian Wells je v plném proudu, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které pro vás budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty v kalifornské poušti čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Linda Nosková je poslední českou nadějí ve dvouhře (© ČTK / Deml Ondřej)

Kdy hrají Češi

Čtvrtfinále
čtvrtek | Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.)

 

Výsledky Čechů

Osmifinále
Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.) 6:2, 6:0 | REPORT
Šwiateková (2-Pol.) – Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0 | REPORT
Svitolinová (9-Ukr.) – Siniaková (ČR) 6:1, 1:1 / skreč | REPORT


3. kolo
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.) 6:0, 6:3 | REPORT
Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 | REPORT

Davidovich (18-Šp.) – Menšík (12-ČR) 6:2, 4:6, 6:2 | REPORT


2. kolo
Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) 6:3, 6:3 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Bondárová (Maď.) 7:5, 6:2 | REPORT
Siniaková (ČR) – Fernandezová (27-Kan.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:1) | REPORT

Menšík (12-ČR) – Giron (USA) 7:5, 7:6 (7:4) | REPORT
Sinner (2-It.) – Svrčina (ČR) 6:1, 6:1 | REPORT
Bublik (10-Kaz.) – Kopřiva (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 | REPORT
Báez (Arg.) – Lehečka (22-ČR) 6:4, 6:1 | REPORT


1. kolo
Townsendová (USA) – Bouzková (ČR) 6:2, 6:1 | REPORT
Vekičová (Chorv.) – T. Valentová (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) | REPORT
Bucsaová (Šp.) – Viďmanová (ČR) 6:4, 6:0 | REPORT
Siniaková (ČR) – Keninová (USA) 1:6, 6:4, 6:1 | REPORT

Kopřiva (ČR) – Zheng (USA) 7:6 (7:1), 7:5 | REPORT
Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4 | REPORT


Finále kvalifikace
Viďmanová (19-ČR) – Honová (Austr.) 7:5, 7:6 (7:4) | REPORT
Zacharovová (5-) – L. Fruhvirtová (22-ČR) 6:4, 7:6 (7:2) | REPORT
Sakacumeová (Jap.) – Bartůňková (14-ČR) 7:5, 1:6, 6:3 | REPORT

Svrčina (19-ČR)Kopřiva (1-ČR) 7:6 (7:4), 6:4 | REPORT


1. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (22-ČR) – Lepchenková (USA) 6:3, 6:3 | REPORT
Bartůňková (14-ČR) – Jonesová (Austr.) 6:2, 6:2 | REPORT
Viďmanová (19-ČR) – Trevisanová (It.) 6:3, 6:2 | REPORT

Kopřiva (1-ČR) – Sakamoto (Jap.) 6:4, 7:6 (8:6) | REPORT
Svrčina (19-ČR) – Krueger (USA) 7:6 (8:6), 6:4 | REPORT

Závěrečné boje

Čtvrtfinále
čtvrtek | Sabalenková (1-) – Mboková (10-Kan.)
čtvrtek | Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.)
čtvrtek | Pegulaová (5-USA) – Rybakinová (3-Kaz.) / Kartalová (Brit.)
čtvrtek | Šwiateková (2-Pol.) – Svitolinová (9-Ukr.)

čtvrtek | Alcaraz (1-Šp.) / Ruud (13-Nor.) – Norrie (27-Brit.)
čtvrtek | Djokovič (3-Srb.) / Draper (14-Brit.) – Medveděv (11-)
čtvrtek | Zverev (4-Něm.) – Fils (30-Fr.)
čtvrtek | Sinner (2-It.) – Tien (25-USA)

 

Výsledky a program nejvýše nasazených

Osmifinále
Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.) 6:2, 6:4 | REPORT
Šwiateková (2-Pol.) – Muchová (13-ČR) 6:2, 6:0 | REPORT
Pegulaová (5-USA) – Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 7:6 (7:5)
Mboková (10-Kan.) – Anisimovová (6-USA) 6:4, 6:1
Gibsonová (Austr.) – Paoliniová (7-It.) 7:5, 2:6, 6:1
čtvrtek 00:30 | Rybakinová (3-Kaz.) – Kartalová (Brit.) | PREVIEW

Sinner (2-It.) – Fonseca (Braz.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) | REPORT
Zverev (4-Něm.) – Tiafoe (21-USA) 6:3, 6:4 | REPORT
středa 22:00 | Alcaraz (1-Šp.) – Ruud (13-Nor.) | PREVIEW
čtvrtek 02:00 | Djokovič (3-Srb.) – Draper (14-Brit.) | PREVIEW


3. kolo
Sabalenková (1-) – Cristianová (Rum.) 6:4, 6:1
Šwiateková (2-Pol.) – Sakkariová (32-Řec.) 6:3, 6:2 | REPORT
Rybakinová (3-Kaz.) – Kosťuková (28-Ukr.) 6:4, 6:4
Ealaová (31-Fil.) – Gauffová (4-USA) 6:2, 2:0 / skreč | REPORT
Pegulaová (5-USA) – Ostapenková (26-Lot.) 4:6, 6:3, 6:2
Anisimovová (6-USA) – Raducanuová (25-Brit.) 6:1, 6:1 | REPORT
Paoliniová (7-It.) – Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 5:7, 6:1

Alcaraz (1-Šp.) – Rinderknech (26-Fr.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 | REPORT
Sinner (2-It.) – Shapovalov (Kan.) 6:3, 6:2 | REPORT
Djokovič (3-Srb.) – Kovacevic (USA) 6:4, 1:6, 6:4 | REPORT
Zverev (4-Něm.) – Nakashima (28-USA) 7:6 (7:2), 5:7, 6:4
Norrie (27-Brit.) – De Minaur (6-Austr.) 6:4, 6:4
Michelsen (USA) – Fritz (7-USA) 6:4, 7:6 (8:6)
Tien (25-USA) – Shelton (8-USA) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3


2. kolo
Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) 6:4, 6:2
Šwiateková (2-Pol.) – Dayová (USA) 6:0, 7:6 (7:2)
Rybakinová (3-Kaz.) – Baptisteová (USA) 7:6 (7:5), 2:6, 6:2
Gauffová (4-USA) – Rachimovová (Uzb.) 6:3, 7:6 (7:5)
Pegulaová (5-USA) – Vekičová (Chorv.) 4:6, 6:2, 6:3
Anisimovová (6-USA) – Blinkovová (-) 5:7, 6:1, 6:0
Paoliniová (7-It.) – Potapovová (Rak.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Alcaraz (1-Šp.) – Dimitrov (Bulh.) 6:2, 6:3
Sinner (2-It.) – Svrčina (ČR) 6:1, 6:1 | REPORT
Djokovič (3-Srb.) – Majchrzak (Pol.) 4:6, 6:1, 6:2 | REPORT
Zverev (4-Něm.) – M. Berrettini (It.) 6:3, 6:4
Fucsovics (Maď.) – Musetti (5-It.) 7:5, 6:1
De Minaur (6-Austr.) – Korda (USA) 4:6, 6:4, 6:4
Fritz (7-USA) – Fearnley (Brit.) 6:3, 6:7 (8:10), 6:1
Shelton (8-USA) – Opelka (USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3

 

Výsledky a program obhajoby titulu

Osmifinále
čtvrtek 02:00 | Draper (14-Brit.) – Djokovič (3-Srb.)


3. kolo
Draper (14-Brit.) – F. Cerúndolo (19-Arg.) 6:1, 7:5
Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3


2. kolo
Draper (14-Brit.) – Bautista (Šp.) 3:6, 6:3, 6:2
M. Andrejevová (8-) – Sierraová (Arg.) 6:0, 6:0

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů

Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu

 

Kde sledovat živě

Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.

 

Program

Středa 4. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 5. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Pátek 6. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Sobota 7. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen

Neděle 8. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů

Pondělí 9. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů

Úterý 10. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry žen / Osmifinále čtyřhry mužů / Osmifinále mixu

Středa 11. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry žen / Osmifinále mixu

Čtvrtek 12. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen / Semifinále čtyřhry žen / Čtvrtfinále čtyřhry mužů a mixu

Pátek 13. března: Semifinále dvouhry žen, čtyřhry mužů a mixu

Sobota 14. března: Semifinále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen, čtyřhry mužů a mixu

Neděle 15. března: Finále dvouhry mužů a žen

 

Základní informace

Termín: 1. března - 15. března
Místo konání: Indian Wells, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů

 

Velký přehled

Najdete zde.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

27
Přidat komentář
Mantra
06.03.2026 12:41
Neznáte mapu, pane
Reagovat
com
07.03.2026 07:18
že ty sis nepřečetl všechny komentáře, i ty dole
Reagovat
Mantra
07.03.2026 12:47
Ne. Je to dlouhý jak Lovosice. Jako ten loňský článek repostovany co tyden. Gulage. Sorry.
Reagovat
com
07.03.2026 14:15
ale máme stejný myšlenkový pochody smilesmile
Reagovat
Mantra
08.03.2026 12:13
Nevim jestli jsem rád
Ale ju
Reagovat
chlebavevaju
06.03.2026 12:28
Muchová byla jedinou, od které se z našich hráček mohl očekávat nějaký hezký výsledek a musí do OF chytit zrovna Swiatek. No a Nosková vyletí hned dneska.
Reagovat
chlebavevaju
06.03.2026 12:28
Dále bude zajímavé, zda Svrčina uhraje alespoň gam, kdo sází, tak sázky na brejky Sinnera by mohly sypat.
Reagovat
tommr
06.03.2026 14:04
Linda by to dneska mohla zvládnout ale skončí stejně jako Karolína nejpozději v osmifinále. Linda na Gauff a Karolína na Swiatek ...
Reagovat
frenkie57
06.03.2026 14:11
Příznačnější by bylo, kdyby ty dvojice byly prohozené....
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:39
CoriCoco pomůže pár dvojchybama...
Reagovat
tommr
04.03.2026 23:12
Už je známý i los debla ...
Katka Siniaková bude hrát s TT a jsou nasazené jako trojky. V prvním kole se střetnou s párem Raducanu/Ruse které startují na divokou kartu ...
V pavouku je ještě Linda Nosková která se dala dohromady se Shnaider ...
Reagovat
PTP
05.03.2026 12:06
Schneider je pěkná svině, Belmondo by mohl vyprávět.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.03.2026 12:13
Lknda a Maruška jsou ne ty rusky nějak zatížené Ne že by Schneider toho debla neuměla...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.03.2026 12:14
na začátku měl být
Reagovat
Ela-fon-isi
05.03.2026 12:34
Reagovat
Krisboy
05.03.2026 12:37
https://www.postavy.cz/foto/148070-schneider-foto.jpg
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.03.2026 13:26
ale kde má šátek?
Reagovat
com
04.03.2026 21:19
ale ten top / bottom.. To sou jak popisky u gay porna
Reagovat
paddy
04.03.2026 21:22
www.penispornal.cz
Reagovat
paddy
04.03.2026 21:16
při pohledu na mapičku si ve středu užijí dolňáci a ve čtvrtek horňáci smile
a Horňák nadšeně zazpívá "To se oslaví" smile
https://www.youtube.com/watch?v=5WXjyXB0KOs&t=55s
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 20:43
Je divné, že tu ještě není článek "Kometa obhajuje titul"
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.03.2026 20:57
Pche, ten ani nebude, aspoň ne před jejím zápasem, pravděpodobně
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 19:56
Muška a Sinner
Reagovat
com
04.03.2026 19:53
neznáte mapu
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 19:55
Já můžu jít hned!
Reagovat
com
04.03.2026 19:58
Tož jen di, val, val a už sa nevracaj, takový lidi já tady nepotřebuju smile
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 20:00
Já odcházím! Nová doba! Host vyhazuje vrchního! Já odcházím! Nová doba!

Reagovat

