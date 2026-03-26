Mapa Miami: Kdy hraje Lehečka, výsledky, program a všechny důležité informace
Kdy hrají Češi
Semifinále
pátek 20:00 | Lehečka (21-ČR) – Fils (28-Fr.)
Závěrečné boje
Semifinále
pátek 01:30 | Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | PREVIEW
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT
pátek 23:59 | F. Cerúndolo (18-Arg.) / Zverev (3-Něm.) – Sinner (2-It.)
Čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) 6:4, 6:4 | REPORT
Rybakinová (3-Kaz.) – Pegulaová (5-USA) 2:6, 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 1:6, 6:3
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) 7:5, 7:6 (7:5) | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5 | REPORT
Fils (28-Fr.) – Paul (22-USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) | REPORT
čtvrtek 23:59 | F. Cerúndolo (18-Arg.) – Zverev (3-Něm.) | PREVIEW
Sinner (2-It.) – Tiafoe (19-USA) 6:2, 6:2 | REPORT
Výsledky Čechů
Semifinále
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT
Čtvrtfinále
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) 7:5, 7:6 (7:5) | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5 | REPORT
Osmifinále
Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.) 6:0, 6:2 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 | REPORT
3. kolo
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.) 6:3, 7:5 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Quinn (USA) 6:3, 7:6 (8:6) | REPORT
Tiafoe (19-USA) – Menšík (12-ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11) | REPORT
2. kolo
Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:2 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.) 4:6, 6:2, 7:5 | REPORT
Šnajderová (20-) – Valentová (ČR) 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) | REPORT
Cirsteaová (Rum.) – Nosková (14-ČR) 6:2, 3:6, 6:4 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) 6:2, 7:5 | REPORT
Moutet (30-Fr.) – Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4 | REPORT
Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) 3:6, 6:2, 6:4 | REPORT
1. kolo
Jacquemotová (Fr.) – Viďmanová (ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 7:5 | REPORT
Osoriová (Kol.) – Siniaková (ČR) 6:1, 6:4 | REPORT
Gibsonová (Austr.) – Bejlek (ČR) 6:1, 6:0 | REPORT
Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) 6:2, 6:4 | REPORT
Jonesová (Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) | REPORT
Macháč (ČR) – Nava (USA) 2:6, 6:4, 6:1 | REPORT
Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) 6:3, 6:2 | REPORT
Golubicová (2-Švýc.) – Bartůňková (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) | REPORT
1. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA) 6:4, 6:7 (2:7), 6:3
Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA) 6:3, 3:6, 6:3 | REPORT
Mérida (Šp.) – Svrčina (14-ČR) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (8:6) | REPORT
Výsledky a program nejvýše nasazených
Semifinále
pátek 01:30 | Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | PREVIEW
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT
pátek 23:59 | Sinner (2-It.) – Zverev (3-Něm.) / F. Cerúndolo (18-Arg.)
Čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) 6:4, 6:4 | REPORT
Rybakinová (3-Kaz.) – Pegulaová (5-USA) 2:6, 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 1:6, 6:3
Sinner (2-It.) – Tiafoe (19-USA) 6:2, 6:2 | REPORT
čtvrtek 23:59 | Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) | PREVIEW
Osmifinále
Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína) 6:3, 6:4
Rybakinová (3-Kaz.) – Gibsonová (Austr.) 6:2, 6:2 | REPORT
Gauffová (4-USA) – Cirsteaová (Rum.) 6:4, 3:6, 6:2
Pegulaová (5-USA) – Cristianová (34-Rum.) 6:4, 6:1
Bencicová (12-Švýc.) – Anisimovová (6-USA) 6:2, 6:2
Mboková (10-Kan.) – M. Andrejevová (8-) 7:6 (7:4), 4:6, 6:0
Sinner (2-It.) – Michelsen (USA) 7:5, 7:6 (7:4) | REPORT
Zverev (3-Něm.) – Halys (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 | REPORT
3. kolo
Sabalenková (1-) – McNallyová (USA) 6:4, 6:2
Rybakinová (3-Kaz.) – Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Parksová (USA) 3:6, 6:0, 6:1
Pegulaová (5-USA) – Fernandezová (26-Kan.) 6:2, 6:2
Anisimovová (6-USA) – Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:2
Ostapenková (25-Lot.) – Paoliniová (7-It.) 5:7, 6:2, 7:5
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2 | REPORT
Korda (32-USA) – Alcaraz (1-Šp.) 6:3, 5:7, 6:4 | REPORT
Sinner (2-It.) – Moutet (30-Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Zverev (3-Něm.) – Čilič (Chorv.) 6:2, 5:7, 6:4
Fritz (6-USA) – Opelka (USA) 6:3, 6:4
Atmane (Fr.) – Auger-Aliassime (7-Kan.) 6:3, 1:6, 6:3
2. kolo
Sabalenková (1-) – Liová (USA) 7:6 (7:5), 6:4
Linetteová (Pol.) – Šwiateková (2-Pol.) 1:6, 7:5, 6:3
Rybakinová (3-Kaz.) – Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:3
Gauffová (4-USA) – Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:3
Pegulaová (5-USA) – Jonesová (Brit.) 6:1, 3:0 / skreč
Anisimovová (6-USA) – Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 5:7, 6:4
Paoliniová (7-It.) – Townsendová (USA) 6:3, 1:6, 6:2
M. Andrejevová (8-) – Kesslerová (USA) 6:1, 6:7 (3:7), 6:1
Alcaraz (1-Šp.) – Fonseca (Braz.) 6:4, 6:4 | REPORT
Sinner (2-It.) – Džumhur (Bosna) 6:3, 6:3
Zverev (3-Něm.) – Damm (USA) 6:2, 6:4
Tsitsipas (Řec.) – De Minaur (5-Austr.) 6:3, 7:6 (7:3) | REPORT
Fritz (6-USA) – Van De Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Auger-Aliassime (7-Kan.) – Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 7:5
Ševčenko (Kaz.) – Shelton (8-USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3 | REPORT
Výsledky a program obhajoby titulu
Semifinále
pátek 01:30 | Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | PREVIEW
Čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) 6:4, 6:4 | REPORT
Osmifinále
Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína) 6:3, 6:4
3. kolo
Sabalenková (1-) – McNallyová (USA) 6:4, 6:2
Tiafoe (19-USA) – Menšík (12-ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11) | REPORT
2. kolo
Sabalenková (1-) – Liová (USA) 7:6 (7:5), 6:4
Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) 3:6, 6:2, 6:4 | REPORT
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Program
Neděle 15. března: Kvalifikace dvouhry žen
Pondělí 16. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 17. března: 1. kolo dvouhry žen / Kvalifikace dvouhry mužů
Středa 18. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 19. března: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 20. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 21. března: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 22. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 23. března: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 24. března: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 25. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen a čtyřher
Čtvrtek 26. března: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů a čtyřher
Pátek 27. března: Semifinále dvouhry mužů a čtyřher
Sobota 28. března: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 29. března: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 15. března - 29. března
Místo konání: Miami, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů
Velký přehled
