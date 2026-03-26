Mapa Miami: Kdy hraje Lehečka, výsledky, program a všechny důležité informace

DNES, 13:35
Previews 10
Prestižní tisícovka v Miami je v plném proudu, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které pro vás budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty na Floridě čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Jiří Lehečka je poslední českou nadějí ve dvouhře v Miami (© RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Kdy hrají Češi

Semifinále
pátek 20:00 | Lehečka (21-ČR) – Fils (28-Fr.)

 

Závěrečné boje

Semifinále
pátek 01:30 | Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | PREVIEW
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT

pátek 23:59 | F. Cerúndolo (18-Arg.) / Zverev (3-Něm.) – Sinner (2-It.)


Čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) 6:4, 6:4 | REPORT
Rybakinová (3-Kaz.) – Pegulaová (5-USA) 2:6, 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 1:6, 6:3
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) 7:5, 7:6 (7:5) | REPORT

Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5 | REPORT
Fils (28-Fr.) – Paul (22-USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) | REPORT
čtvrtek 23:59 | F. Cerúndolo (18-Arg.) – Zverev (3-Něm.) | PREVIEW
Sinner (2-It.) – Tiafoe (19-USA) 6:2, 6:2 | REPORT

 

Výsledky Čechů

Semifinále
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT


Čtvrtfinále
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) 7:5, 7:6 (7:5) | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5 | REPORT


Osmifinále
Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.) 6:0, 6:2 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 | REPORT


3. kolo
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Boulterová (Brit.) 6:3, 7:5 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Quinn (USA) 6:3, 7:6 (8:6) | REPORT
Tiafoe (19-USA) – Menšík (12-ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11) | REPORT


2. kolo
Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.) 6:2, 6:2 | REPORT
Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.) 4:6, 6:2, 7:5 | REPORT
Šnajderová (20-) – Valentová (ČR) 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) | REPORT
Cirsteaová (Rum.) – Nosková (14-ČR) 6:2, 3:6, 6:4 | REPORT
Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) 6:2, 7:5 | REPORT
Moutet (30-Fr.) – Macháč (ČR) 6:0, 1:6, 6:4 | REPORT
Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) 3:6, 6:2, 6:4 | REPORT


1. kolo
Jacquemotová (Fr.) – Viďmanová (ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 7:5 | REPORT
Osoriová (Kol.) – Siniaková (ČR) 6:1, 6:4 | REPORT
Gibsonová (Austr.) – Bejlek (ČR) 6:1, 6:0 | REPORT
Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) 6:2, 6:4 | REPORT
Jonesová (Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) | REPORT
Macháč (ČR) – Nava (USA) 2:6, 6:4, 6:1 | REPORT


Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) 6:3, 6:2 | REPORT
Golubicová (2-Švýc.) – Bartůňková (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) | REPORT


1. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA) 6:4, 6:7 (2:7), 6:3
Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA) 6:3, 3:6, 6:3 | REPORT
Mérida (Šp.) – Svrčina (14-ČR) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (8:6) | REPORT

Výsledky a program nejvýše nasazených

Semifinále
pátek 01:30 | Sabalenková (1-) – Rybakinová (3-Kaz.) | PREVIEW
Gauffová (4-USA) – Muchová (13-ČR) 6:1, 6:1 | REPORT

pátek 23:59 | Sinner (2-It.) – Zverev (3-Něm.) / F. Cerúndolo (18-Arg.)


Čtvrtfinále
Sabalenková (1-) – Baptisteová (USA) 6:4, 6:4 | REPORT
Rybakinová (3-Kaz.) – Pegulaová (5-USA) 2:6, 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Bencicová (12-Švýc.) 6:3, 1:6, 6:3

Sinner (2-It.) – Tiafoe (19-USA) 6:2, 6:2 | REPORT
čtvrtek 23:59 | Zverev (3-Něm.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) | PREVIEW


Osmifinále
Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína) 6:3, 6:4
Rybakinová (3-Kaz.) – Gibsonová (Austr.) 6:2, 6:2 | REPORT
Gauffová (4-USA) – Cirsteaová (Rum.) 6:4, 3:6, 6:2
Pegulaová (5-USA) – Cristianová (34-Rum.) 6:4, 6:1
Bencicová (12-Švýc.) – Anisimovová (6-USA) 6:2, 6:2
Mboková (10-Kan.) – M. Andrejevová (8-) 7:6 (7:4), 4:6, 6:0

Sinner (2-It.) – Michelsen (USA) 7:5, 7:6 (7:4) | REPORT
Zverev (3-Něm.) – Halys (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 | REPORT


3. kolo
Sabalenková (1-) – McNallyová (USA) 6:4, 6:2
Rybakinová (3-Kaz.) – Kosťuková (27-Ukr.) 6:3, 6:4
Gauffová (4-USA) – Parksová (USA) 3:6, 6:0, 6:1
Pegulaová (5-USA) – Fernandezová (26-Kan.) 6:2, 6:2
Anisimovová (6-USA) – Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:2
Ostapenková (25-Lot.) – Paoliniová (7-It.) 5:7, 6:2, 7:5
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (32-ČR) 7:6 (7:4), 6:2 | REPORT

Korda (32-USA) – Alcaraz (1-Šp.) 6:3, 5:7, 6:4 | REPORT
Sinner (2-It.) – Moutet (30-Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Zverev (3-Něm.) – Čilič (Chorv.) 6:2, 5:7, 6:4
Fritz (6-USA) – Opelka (USA) 6:3, 6:4
Atmane (Fr.) – Auger-Aliassime (7-Kan.) 6:3, 1:6, 6:3


2. kolo
Sabalenková (1-) – Liová (USA) 7:6 (7:5), 6:4
Linetteová (Pol.) – Šwiateková (2-Pol.) 1:6, 7:5, 6:3
Rybakinová (3-Kaz.) – Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:3
Gauffová (4-USA) – Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:3
Pegulaová (5-USA) – Jonesová (Brit.) 6:1, 3:0 / skreč
Anisimovová (6-USA) – Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 5:7, 6:4
Paoliniová (7-It.) – Townsendová (USA) 6:3, 1:6, 6:2
M. Andrejevová (8-) – Kesslerová (USA) 6:1, 6:7 (3:7), 6:1

Alcaraz (1-Šp.) – Fonseca (Braz.) 6:4, 6:4 | REPORT
Sinner (2-It.) – Džumhur (Bosna) 6:3, 6:3
Zverev (3-Něm.) – Damm (USA) 6:2, 6:4
Tsitsipas (Řec.) – De Minaur (5-Austr.) 6:3, 7:6 (7:3) | REPORT
Fritz (6-USA) – Van De Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Auger-Aliassime (7-Kan.) – Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 7:5
Ševčenko (Kaz.) – Shelton (8-USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3 | REPORT

 

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů

Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů

 

Kde sledovat živě

Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.

 

Program

Neděle 15. března: Kvalifikace dvouhry žen
Pondělí 16. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen

Úterý 17. března: 1. kolo dvouhry žen / Kvalifikace dvouhry mužů
Středa 18. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 19. března: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 20. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 21. března: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 22. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 23. března: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 24. března: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 25. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen a čtyřher
Čtvrtek 26. března: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů a čtyřher
Pátek 27. března: Semifinále dvouhry mužů a čtyřher
Sobota 28. března: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 29. března: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen

 

Základní informace

Termín: 15. března - 29. března
Místo konání: Miami, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů

 

Velký přehled

Najdete zde.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

10
Přidat komentář
Vladimir
26.03.2026 14:45
Doufám, že to zmáknou za hoďku, ať můžeme dát fotbal.
Reagovat
Krisboy
26.03.2026 15:45
Reagovat
com
26.03.2026 16:16
Baníčku, my sme s tebou smile
Reagovat
PTP
26.03.2026 17:10
Radši irskou whisky než irskej fotbal.
Reagovat
Krisboy
26.03.2026 17:28
Pokud je irská, je to whiskey
Reagovat
PTP
26.03.2026 18:40
Říkal jsem si, kdo mě opraví
Reagovat
com
18.03.2026 20:33
Jaktože zmizla z názvu smile Mapa Miami smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 20:35
Nevím, je potřeba zkoušet různé věci, takže uvidíme
Reagovat
Mantra
18.03.2026 20:51
Reagovat
com
18.03.2026 20:58
ale bez mapy se tu vsichni ztratime
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist