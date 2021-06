Medveděv po obratu porazil domácího Carreña a zahraje si první finále na trávě

Daniil Medveděv už má na kontě dvě grandslamová finále, je světovou dvojkou, a o titul si dokonce zahrál i na svém nejméně oblíbeném antukovém povrchu (Barcelona 2019). Pětadvacetiletý Rus však na premiérovou finálovou účast na trávě čekal až do tohoto týdne.

Nejvýše nasazený si na nové akci na Mallorce po volném losu v prvním kole ve dvou setech poradil s Corentinem Moutetem i Casperem Ruudem a dnes po obratu přehrál 3-6 6-3 6-2 domácí naději Pabla Carreña.

Medveděv měl podobně jako v předchozích dvou zápasech pomalejší začátek, ale od druhé sady se rozjel, soupeři nenabídl jediný brejkbol, pomohl si devíti esy a třikrát nasazené čtyřce sebral podání.

Medveděv má ve finálových utkáních úspěšnost 10-7, teprve podruhé si o titul zahraje mimo tvrdé povrchy. Letos triumfoval na menším halovém podniku v Marseille, ve finále grandslamového Australian Open naopak neuspěl (porážka s Novakem Djokovičem).

