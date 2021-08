Medveděv v Cincinnati dál dominuje, Carreñovi za necelou hodinu povolil jen dvě hry a čeká ho derby s Rubljovem

Daniil Medveděv předloni na amerických betonech prožil nejlepší období své kariéry, když se na všech čtyřech akcích včetně grandslamového US Open probojoval do finále a právě v Cincinnati slavil svůj premiérový titul na turnajích Masters.

V Ohiu předloni v šesti zápasech ztratil jediný set a podobně suverénně si vede i letos, kdy nedal šanci Mackenziemu McDonaldovi, Grigorovi Dimitrovi ani Pablovi Carreñovi. Poslednímu jmenovanému po suverénním vítězství 6-1 6-1 oplatil nedávnou porážku ze čtvrtfinále olympijských her.

Nejvýše nasazený tak na Western & Southern Open stále úspěšně navazuje na nedělní triumf z Toronta. Na postup přes španělského tenistu potřeboval necelou hodinu, nečelil jedinému brejkbolu a na podání dohromady prohrál jen šest fiftýnů, přičemž si pomohl devíti esy a 76% úspěšností trefených prvních servisů.

Pětadvacetiletého Rusa, který bude na blížícím se US Open jednou z největších hrozeb Novaka Djokoviče v cestě za kalendářním grandslamem, v semifinále čeká derby s Andrejem Rubljovem, v němž zabojuje o páté letošní a jubilejní 20. kariérní finále, šesté na Masters.

Med-ronomic @DaniilMedwed avenges his Tokyo loss to Carreno Busta, toppling him 6-1 6-1 in 54 (!) minutes to reach the Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/pnp1f27h2F