Medveděv v Indian Wells ztratil set a postěžoval si pomalý kurt: Trefím 10 dobrých úderů a pořád je to málo

Daniil Medveděv v únoru ovládl tři turnaje během tří týdnů, ale Indian Wells nepatří mezi jeho oblíbené turnaje. Z pěti startů ani jednou nevyhrál víc jak dva zápasy a letos měl nečekané potíže už se svým druhým soupeřem.



S Iljou Ivaškou prohrál set po sérii 16 vyhraných setů a spílal na "pomalý a líný" kurt. Na rozhodující sadu se však dokázal zkoncentrovat, vyhrál 6-2 3-6 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 7-1.



"Ve druhém setu jsem nehrál špatně. Ale když ve výměně trefíte deset dobrých úderů a pořád je to málo, tak je to těžké," komentoval Medveděv vlastnosti povrchu po své 16. výhře v řadě.







O premiérové čtvrtfinále v Indian Wells se 27letý Medveděv utká s Alexanderem Zverevem (h2h 6-6), s nímž vyhrál pět ze šesti posledních soubojů.



"Myslím, že by to mohl být zápas o spoustě výměn. Bude to zajímavé. On hraje čím dál lépe, což je po vážném zranění normální. Byl jedním z nejlepších hráčů na okruhu a měl blízko k postu světové jedničky. Jeho zranění bylo nešťastné, ale jsem si jistý, že se vrátí," dodal vítěz US Open 2021 a čtyř podniků Masters 1000 Medveděv.



Zverev, který se na začátku roku vrátil po více než půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku a dalšími zdravotními potížemi, v úvodu sezony prohrál 6 z 9 zápasů, ale z posledních šesti utkání má bilanci 5-1. Naposledy si poradil 7-5 1-6 7-5 s Finem Emilem Ruusuvuorim.







Ani na čtvrtém letošním turnaji nevyhrál víc jak jeden zápas čtvrtý hráč světa Casper Ruud. V Kalifornii norský tenista podlehl ve třetím kole 4-6 6-7 chilskému kvalifikantovi Cristianu Garínovi, který vyhrál třetí ze čtyř vzájemných duelů a po dvou letech porazil hráče Top 10.



Mezi šestnáctku nejlepších postoupili dokonce dva chilští kvalifikanti. Pár hodin po Garínovi ve třetím kole uspěl také Alejandro Tabilo, který porazil 6-3 7-6 Tsitsipasova přemožitele Australana Jordana Thompsona a podruhé překonal své maximum na akcích Masters 1000. O čtvrtfinále si zahraje s domácím Francesem Tiafoem (h2h 0-2).



Cameron Norrie, jenž před dvěma týdny po skalpu Carlose Alcaraze vyhrál turnaj ATP 500 v Riu de Janeiro a získal nejcennější antukový titul, udolal 6-7 7-5 6-2 Japonce Tara Daniela, byť prohrával 6-7 a 1-4. V osmifinále se sedm zápasů neporažený Brit, který předloni v Indian Wells slavil nejcennější triumf kariéry, střetne s Andrejem Rubljovem.





• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

nedělní výsledky (12. 03. 2023) • Dvouhra - 3. kolo • Garín (Chile) - Ruud (3-Nor.) 6-4 7-6(2) Medveděv (5-Rus.) - Ivaška (Běl.) 6-2 3-6 6-1 Rubljov (6-Rus.) - Humbert (Fr.) 7-5 6-3 Norrie (10-Brit.) - Daniel (Jap.) 6-7(5) 7-5 6-2 Zverev (12-Něm.) - Ruusuvuori (Fin.) 7-5 1-6 7-5 Davidovich (23-Šp.) - Chačanov (13-Rus.) 6-3 1-6 6-4 Tiafoe (14-USA) - Kubler (Austr.) 6-3 6-2 Tabilo (Chile) - Thompson (Austr.) 6-3 7-6(6)