Medveděvova ostuda? Něco takového jsem ještě neviděl, žasl expert
Berrettini, kterému patří 90. příčka světového žebříčku, prošel do osmifinále s opravdu unikátní bilancí, když ve dvou zápasech neztratil ani game. V prvním duelu mu situaci ulehčil španělský veterán Roberto Bautista, který zápas za stavu 0:4 vzdal. Medveděv přitom vstupoval do zápasu s vědomím, že všechny tři dosavadní souboje se svým italským soupeřem zvládl. To, co se však na kurtu odehrálo ve čtvrtém vzájemném utkání, bude bývalou světovou jedničku strašit ještě hodně dlouho.
Italský hráč, aktuálně figurující na 90. místě světového žebříčku, ovládl duel naprosto jednoznačně. V utkání získal 50 z celkových 67 odehraných bodů a stal se teprve pátým tenistou, kterému se podařilo uštědřit hráči z elitní desítky tzv. "double bagel", tedy výhru bez ztráty gamu.
Bývalá světová jednička Medveděv se v zápase nedostal ani jednou k shodě na vlastním podání. Zaznamenal pouze tři winnery a dopustil se 27 nevynucených chyb. Ve druhém setu, po ztrátě servisu ve druhém gamu, navíc projevil frustraci zničením rakety.
Výkon ruského tenisty překvapil i bývalého hráče Gillese Müllera, který duel komentoval pro Tennis TV. "Upřímně, něco takového jsem ještě neviděl. Trochu mi chybí slova," uvedl. Zároveň zdůraznil, že výkon Medveděva by neměl zastínit kvalitní výkon jeho soupeře, který podle něj působil velmi soustředěně a jistě.
Berrettini po utkání označil duel za jeden z nejlepších výkonů své kariéry. "Myslím, že jsem minul jen tři údery, což není snadné, zvlášť proti tak nevyzpytatelnému hráči, jako je Daniil. Herní plán fungoval perfektně a moje zbraně také," řekl. Připustil zároveň, že takto jednoznačný průběh nečekal, a zdůraznil, že zůstal koncentrovaný po celý zápas. "V prvním gemu jsem čelil dvěma brejkbolům a pak jsem cítil, že hraji lépe než on. Nečekal jsem, že vyhraji tímhle způsobem. Ale zůstal jsem soustředěný, protože vím, že jeden nebo dva brejky někdy nestačí, takže jsem dál tlačil," popisoval zápas Berrettini.
A dodal: "Hraji už dlouho, takže jsem dobře věděl, že je opravdu důležité udržet si servis na začátku druhého setu. Na začátku je to otázka pár bodů a pak, když vedete o dva brejky, jste uvolněnější a trefujete míček mnohem jistěji.“ Berrettini se stal teprve pátým hráčem od roku 1973, který na okruhu ATP porazil soupeře z první desítky žebříčku dvakrát 6:0. Naposledy to dokázal Belgičan David Goffin v roce 2016, kdy v Římě nadělil dva „kanáry“ Tomáši Berdychovi.
Dalším soupeřem bývalé světové šestky bude brazilský talent Joao Fonseca. Maximem Berrettiniho v Monte Carlu je právě třetí kolo, do kterého se probil v sezoně 2023 a v loňském roce.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Teď koukám, že je to téměř přesně deset let, co se takový výsledek stal naposledy. Takže historie se opakuje a tímto zdravím Berďu.
Asi si tam tenkrát s tím Rublem zkazil techniku...