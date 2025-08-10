Menšík opět vstoupil do elitní společnosti. Zvládne překonat svůj idol Djokoviče?

DNES, 17:00
Téma 0
Jakub Menšík (19) sice nemá v posledních měsících ideální formu, ale i tak se opět zapsal do tenisové historie jako jeden z nejtalentovanějších teenagerů v mužském tenise. Rodák z Prostějova zahájil na probíhajícím podniku v Cincinnati už třetí desítku vítězství na úrovni Masters a mohl by v Ohiu překonat nejen Novaka Djokoviče (38).
Profily hráčů (7)
Menšík Jakub
Djokovič Novak
Nadal Rafael
Alcaraz Carlos
Jakub Menšík se opět zapsal do elitní společnosti (© ČTK / AP / Julian Avram/Icon Sportswire)

Cincinnati je pro Menšíka poslední šancí, protože v průběhu US Open bude slavit 20. narozeniny a další turnaj série Masters se uskuteční až v říjnu v Šanghaji. Coby teenager je Menšík na úrovni Masters jedním z nejúspěšnějších. Potvrzuje to skvělá bilance 21:8.

Ta zahrnuje šokující triumf v březnu v Miami, kde ve finále porazil právě svůj vzor Djokoviče. Další legendu Rafaela Nadala (53) ani aktuální hvězdu Carlose Alcaraze (36) už v počtu výher na Masters v náctiletém věku nepřekoná, ale srbského rekordmana by mohl. Djokovič totiž coby teenager posbíral 23 vítězství.

Menšíkovi tak chybí jen tři, na které je ale potřeba postup minimálně do semifinále. V případě triumfu by se v celkovém pořadí této statistiky vyšplhal na čtvrtou pozici.

Menšík však nemá v posledních týdnech ideální formu. To mu ovšem nezabránilo, aby vylepšil svou vynikající kariérní bilanci v úvodních zápasech na Masters na 9:1. V hlavní soutěži v Cincinnati debutuje a minimálně ještě jedno vítězství by slavit měl, jelikož ve třetím kole nastoupí jako jasný favorit proti Lucovi Nardimu.

Do historie se v letošní sezoně rozhodně nezapsal poprvé. Hned několikrát se jeho jméno objevilo během senzačního tažení v březnu v Miami. Tam se stal prvním českým finalistou na Masters po skoro 10 letech a nakonec i prvním českým šampionem na této úrovni po téměř 20 letech.

Také je teprve čtvrtým českým vítězem na Masters po Tomášovi Berdychovi, Petrovi Kordovi a Karlovi Nováčkovi. Navíc se může pochlubit tím, že jako jediný z talentovaných teenagerů figuruje v TOP 50 žebříčku. Následují Joao Fonseca na 52. pozici a Learner Tien na 55. příčce.

Menšík nedal Quinnovi šanci, v Cincinnati slaví pohodový postup

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist