Menšík opět vstoupil do elitní společnosti. Zvládne překonat svůj idol Djokoviče?
Cincinnati je pro Menšíka poslední šancí, protože v průběhu US Open bude slavit 20. narozeniny a další turnaj série Masters se uskuteční až v říjnu v Šanghaji. Coby teenager je Menšík na úrovni Masters jedním z nejúspěšnějších. Potvrzuje to skvělá bilance 21:8.
Ta zahrnuje šokující triumf v březnu v Miami, kde ve finále porazil právě svůj vzor Djokoviče. Další legendu Rafaela Nadala (53) ani aktuální hvězdu Carlose Alcaraze (36) už v počtu výher na Masters v náctiletém věku nepřekoná, ale srbského rekordmana by mohl. Djokovič totiž coby teenager posbíral 23 vítězství.
Menšíkovi tak chybí jen tři, na které je ale potřeba postup minimálně do semifinále. V případě triumfu by se v celkovém pořadí této statistiky vyšplhal na čtvrtou pozici.
Menšík však nemá v posledních týdnech ideální formu. To mu ovšem nezabránilo, aby vylepšil svou vynikající kariérní bilanci v úvodních zápasech na Masters na 9:1. V hlavní soutěži v Cincinnati debutuje a minimálně ještě jedno vítězství by slavit měl, jelikož ve třetím kole nastoupí jako jasný favorit proti Lucovi Nardimu.
Do historie se v letošní sezoně rozhodně nezapsal poprvé. Hned několikrát se jeho jméno objevilo během senzačního tažení v březnu v Miami. Tam se stal prvním českým finalistou na Masters po skoro 10 letech a nakonec i prvním českým šampionem na této úrovni po téměř 20 letech.
Také je teprve čtvrtým českým vítězem na Masters po Tomášovi Berdychovi, Petrovi Kordovi a Karlovi Nováčkovi. Navíc se může pochlubit tím, že jako jediný z talentovaných teenagerů figuruje v TOP 50 žebříčku. Následují Joao Fonseca na 52. pozici a Learner Tien na 55. příčce.
Menšík nedal Quinnovi šanci, v Cincinnati slaví pohodový postup
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře