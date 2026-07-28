Menšík přežil bitvu s outsiderem i nástrahy počasí. Ve Washingtonu přemohl domácí naději
ATP WASHINGTON - Jakub Menšík plnil v utkání prvního kola na pětistovce ve Washingtonu roli jasného favorita, nicméně na kurtu musel strávit přes dvě hodiny. Aktuálně 17. hráč světa měl velké potíže s outsiderem z páté stovky Trevorem Svajdou a domácího outsidera v deštivém hlavním městě Spojených států přemohl až po velké bitvě 6:2, 6:7, 6:3.
Profily hráčů
Svajda – Menšík 2:6, 7:6, 3:6
Podrobnosti připravujeme.
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