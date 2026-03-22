Menšík: Začal jsem příšerně a bylo mi hrozně. Úřadující král i tak první test ustál
Menšík absolvuje na probíhajícím Masters v Miami jeden z psychicky nejnáročnějších turnajů své kariéry. Ve floridské metropoli totiž obhajuje šokující loňský triumf, který vybojoval i díky vítězství nad Novakem Djokovičem ve finále.
A že to nebude mít s obhajobou loňského titulu vůbec jednoduché, ukázal hned první zápas s Adamem Waltonem. Menšík měl katastrofální vstup do utkání a v úvodním setu spáchal 23 nevynucených chyb. "Na začátku zápasu jsem hrál příšerně. Pro mě to byl první zápas na turnaji, kdežto on nastupoval už počtvrté. Snažil jsem se najít rytmus a postupem zápasu jsem se cítil čím dál tím lépe," uvedl Menšík.
Waltona nakonec přetlačil po výsledku 3:6, 6:2, 6:4. Na kurtu strávil bezmála dvě hodiny a v posledních dvou setech už nečelil ani jednomu brejkbolu. "Jsem vážně rád, že se mi podařilo zápas otočit a zůstat psychicky silný. Po prvním setu jsem odešel na toaletu a přemýšlel o chybách, které jsem udělal," přiznal.
Dá se očekávat, že turnaj bude pro Menšíka čím dál tím těžší. "Tenhle zápas jsem potřeboval, než potkám ty nejlepší hráče na světě. Jsem šťastný, že jsem tenhle zápas zvládl psychicky i fyzicky. A snad ten další bude lepší," řekl před pondělním soubojem třetího kola s domácí hvězdou Francesem Tiafoem.
Zároveň novinářům prozradil, že jeho příprava na obhajobu titulu v Miami rozhodně nebyla ideální. V Indian Wells, kde vypadl po zvláštním výkonu ve třetím kole se svým neoblíbeným protivníkem Alejandrem Davidovichem, totiž bojoval s virem, který v Kalifornii řádil.
"Necítil jsem se na kurtu po boji s virem vůbec dobře. Bylo mi hrozně celý zápas. Moje nedostatečná příprava se ukázala. Ale je důležité, že jsem se nenechal ovlivnit vnějšími faktory ani těmi spojenými s obhajobou titulu," uvedl aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP.
