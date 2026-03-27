Miami: Finále, nebo zklamání? Lehečka je poslední česká naděje a má životní šanci
Lehečka – Fils | 20:00 SEČ
Jiří Lehečka a Arthur Fils budou bojovat o největší finále v kariéře a premiérové na Masters.
Zápasové informace a forma
Lehečka prožívá na Masters v Miami znovuzrození po nepovedeném úvodu sezony a bude mít životní šanci zabojovat o své největší finále v kariéře. A to v dějišti, kde při předchozích třech startech vyhrál dohromady jen dva zápasy. Šokující vyřazení Carlose Alcaraze a skalp nasazené šestky Taylora Fritze v osmifinále mu otevřely cestu až do závěrečného kola. Český tenista má navíc jistotu, že se v pondělí vrátí do TOP 20 žebříčku.
V pátek podnikne útok na své první finále na Masters a v semifinále nebude čelit nikomu z užší špičky. Stále má tak šanci navázat na triumf Jakuba Menšíka, který loni v Miami skolil Novaka Djokoviče a vyřadil mimo jiné i právě Filse. Lehečka má za sebou jen jedno semifinále na úrovni Masters, které bohužel pro něj dopadlo tím nejhorším možným způsobem. V Madridu 2024 musel skrečovat proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu a pak podstoupil velmi dlouhou zdravotní pauzu.
Fils řešil vážné zranění v loňské sezoně, během níž zaregistroval svá úvodní tři kariérní čtvrtfinále na turnajích Masters. Nyní v Miami na pátý pokus překročil čtvrtfinálovou fázi na prestižních tisícovkách a poprvé na nich prošel do semifinále. Ve čtvrtfinále měl však namále a v tie-breaku rozhodujícího setu likvidoval manko 2:6, tedy čtyři mečboly v řadě, než udolal 6:7, 7:6, 7:6 domácího Tommyho Paula.
Ještě před pár měsíci byl Fils ve velmi složité situaci. Kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům vynechal lednové australské léto a už teď v březnu obhajoval obrovskou porci bodů. Jenže po pauze způsobené zraněním se vrátil famózně, na čtyřech z pěti turnajů postoupil minimálně do čtvrtfinále a letos má výbornou bilanci 13:4. Francouzský mladík si tak zajistil návrat do TOP 30 žebříčku a stejně jako Lehečka bude bojovat o největší finále v kariéře.
Vzájemná bilance
Fils vede 2:1. Na začátku této sezony byla vzájemná bilance vyrovnaná, ale Fils pak suverénně vyhrál (6:3, 6:3) čtvrtfinálový souboj s Lehečkou před pár týdny v Dauhá.
Zajímavosti a fakta
Lehečka má v semifinálových zápasech solidní bilanci šesti výher a pěti porážek.
V letošní sezoně dokázal Lehečka vyhrát devět z 13 duelů proti žebříčkově níže postaveným protivníkům.
Filse dělí jedna výhra od toho, aby se stal prvním francouzským finalistou Miami Open od roku 1999 (Sébastien Grosjean).
Francouz letos vyhrál všech 12 utkání se soupeři figurujícími mimo TOP 10 žebříčku.
Sázkařská analýza
Lehečka má vše potřebné k tomu, aby dokázal s povedeným výkonem vzdorovat komukoli na tour, včetně Filse. V Miami si vede výborně a v ani jednom ze čtyř zápasů neztratil servis, čímž se ale může pochlubit i Francouz. Pokud si český tenista takto vysokou laťku udrží i v souboji s Filsem, rozhodně nebude bez šance.
Je ale potřeba přiznat, že Fils prožívá povedenější úvod sezony a po návratu ze zranění exceluje. Největší překážkou Francouze tak může být jeho fyzická kondice, protože se nedávno vrátil po dlouhé zdravotní pauze a má za sebou dvě vyčerpávající třísetové bitvy. Fils si roli mírného kurzového favorita každopádně zaslouží.
Lehečka – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)
Bilance: 10:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 9:5
Bilance proti hráčům TOP 50: 4:3 (kariérní 50:60)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 5:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Lehečka – Miami Open
Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Kouamé (6:2, 7:5), Quinn (6:3, 7:6), (6) Fritz (6:4, 6:7, 6:2), Landaluce (7:6, 7:5)
Fils – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)
Bilance: 13:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 30: 5:4 (kariérní 28:25)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 5:6)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Fils – Miami Open
Kariérní bilance: 7:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Dar. Blanch (6:2, 6:3), Tsitsipas (6:0, 6:1), (24) Vacherot (6:4, 6:7, 6:4), (22) Paul (6:7, 7:6, 7:6)
Zverev – Sinner | 23:59 SEČ
Alexander Zverev zkusí překazit útok Jannika Sinnera na Sunshine Double a bude chtít Italovi oplatit jasnou porážku z Indian Wells.
Zápasové informace a forma
Zápasy proti Sinnerovi a Carlosovi Alcarazovi jsou vždy obrovskou výzvou a je velmi důležité, aby jejich protivník do takového utkání nastupoval pokud možno s nejvyšším možným sebevědomím. Zverev tento úkol splnil, když ve čtvrtfinále v Miami deklasoval Francisca Cerúndola, s nímž měl v minulosti potíže. Jenže Zverevovi nemusí takto jasné vítězství vůbec pomoct, protože v podobné situaci byl i před dvěma týdny v Indian Wells, kde ve čtvrtfinále smetl Arthura Filse a pak v semifinále se Sinnerem uhrál jen šest gamů.
Dveře k velkým titulům a postu světové jedničky jsou momentálně pro Zvereva zavřené, a pokud je chce postupně otevřít, musí pravidelně porážet Sinnera i Alcaraze. Další šanci v tomto ohledu dostane nyní v semifinále na Masters v Miami. Zároveň se bude jednat o jeho další útok na první letošní finále, protože semifinále zatím v této sezoně odehrál jen na Australian Open (Alcaraz) a v Indian Wells (Sinner) a v ani jednom případě neuspěl.
Sinner neměl povedený vstup do sezony a v osmifinále v Miami se trápil s outsiderem Alexem Michelsenem. Znovu však ukázal, že umí na slabší výkonnost velmi rychle a výborně zareagovat. Ve čtvrtfinále na probíhajícím turnaji totiž zničil 6:2, 6:2 domácí hvězdu Francese Tiafoea. V rámci letošního Sunshine Swingu tak vyhrál i 10. zápas a stále neztratil set. Pořád tak může jako první od Rogera Federera v roce 2017 zkompletovat prestižní Sunshine Double.
Ital má momentálně na kontě 10 vítězství v řadě, a navíc se mu na Masters v Miami vždy dařilo. Naposledy tady prohrál ve finále v roce 2023 a poslední start předloni dotáhl až k titulu. Loňský ročník naopak zmeškal, jelikož si odpykával tříměsíční dopingový trest. To znamená, že v Miami vyhrál už deset utkání po sobě. Navíc je ze hry venku jeho největší rival Alcaraz, takže se automaticky stal největším favoritem na triumf v letošním ročníku Miami Open.
Vzájemná bilance
Sinner vede 7:4. Tato vzájemná bilance nevypadá z pohledu Zvereva zas tak špatně. Jenže problém pro něj představuje ten fakt, že Sinner vyhrál posledních šest soubojů a v poslední době v této rivalitě naprosto dominuje. Ital navíc ovládl poslední tři duely (Paříž a Turnaj mistrů 2025 a Indian Wells 2026) bez ztráty setu a po jednoznačném výsledku.
Zajímavosti a fakta
Zverev má poloviční úspěšnost v semifinále v Miami (1:1) i na Masters celkově (12:12). Na turnajích Masters však prohrál poslední čtyři semifinálové zápasy.
Na skalp žebříčkově výše postaveného soupeře čeká Zverev od Australian Open 2024 a prohrál s nimi posledních 11 soubojů.
Sinner má naopak v semifinále na Masters v Miami perfektní bilanci 3:0.
Ital navíc vyhrál posledních šest semifinálových duelů na Masters a celkově má v takových utkáních úspěšnost 10:4.
Sázkařská analýza
Není tajemstvím, že Zverev je v soubojích s nejlepšími hráči na světě a v takto velkých zápasech psychicky méně odolný než obvykle. Na druhou stranu si vedl proti legendární Big Three i Alcarazovi a Sinnerovi lépe než většina tour, a dokonce byl na letošním Australian Open kousek od toho, aby skolil pozdějšího šampiona Alcaraze.
Před dvěma týdny v Indian Wells jasně prohrál se Sinnerem, ale pokud se z tohoto zápasu poučil a bude hrát agresivnější tenis, mohl by tentokrát vzdorovat mnohem víc. Zajímavé tak mohou být sázky na Zvereva, že pokryje handicap +4,5 gamu, získá přes 9,5 gamu a možná i vyhraje set.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Bilance: 15:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 58:82)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 12:12)
Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 40:40)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – Miami Open
Kariérní bilance: 23:10
Nejlepší výsledek: finále (2018)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:1
Generálka: Indian Wells (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Damm (6:2, 6:4), Čilič (6:2, 5:7, 6:4), Halys (7:6, 7:6), (18) F. Cerúndolo (6:1, 6:2)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)
Bilance: 17:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 17:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 61:37)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 10:4)
Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 34:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Miami Open
Kariérní bilance: 23:3
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: Indian Wells (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6:3, 6:3), (30) Moutet (6:1, 6:4), Michelsen (7:5, 7:6), (19) Tiafoe (6:2, 6:2)
Kompletní program | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kačenka skvěle
Lehečka půjde do (_._)
Nekoukam se ani na predchozi zapasy turnaje, stats, ani h2h... ktere je priznivejsi pro Artura, jako prubeh turnaje, kde spis to je priznivejsi pro Jirku.
Myslim ze Filsuv "drzy" tenis v SF Masters bude slavit uspech a prejde prez ty vybrousene servisy a fh Jirky... ale jen tip...;-) bez tommrovani...
Po Jakubovi tipuji, ze bude v Miami slavit dalsi tzv. zlate dite, v tomhle pripade z Francie... Ale uvidime na kurte.... je to SF Masters, oba urcite budou citi velkou sanci, myslim si proste, ze ta drzost Artura bude dnes spis slavit uspech... Jirka muze urcite prekvapit... ano,... o jeho vybrousene udery se muze Artur rozbit... jiste....ale nejsem si nim teda moc jisty... takze... tipuji toho Artura.
Artur: postup
Lehečka
Vs Kouamé
Performance 7,69
Servis 7,8
Return 7,3
Backhand 6,5
Forehand 8,1
Vs Quinn
Performance 8,6
Servis 8,9
Return 7,4
Backhand 9,4
Forehand 7,9
Vs Fritz
Performance 8,23
Servis 8,5
Return 8,4
Backhand 7,1
Forehand 8,4
Vs Landaluce
Performance 7,94
Servis 8,7
Return 6,4
Backhand 7
Forehand 8,1
Průměr
Performance 8,115
Servis 8,475
Return 7,375
Backhand 7,5
Forehand 8,125
Čas na kurtu 7:41
Fils
Vs Blanch
Performance 8,12
Servis 7,7
Return 7,6
Backhand 7,6
Forehand 8,5
Vs Tsitsipas
Performance 9,15
Servis 7,7
Return 8,7
Backhand 7,9
Forehand 9,8
Vs Vacherot
Performance 7,96
Servis 8
Return 5,5
Backhand 8,2
Forehand 8,6
Vs Paul
Performance 8,2
Servis 8,5
Return 6,8
Backhand 8,2
Forehand 8,7
Průměr
Performance 8,3575
Servis 7,975
Return 7,15
Backhand 7,975
Forehand 8,9
Čas na kurtu 7:05
ať je výhra jistá!
v tenisu vsak nejsou zadne plichty...
Jirka bude určitě zklamaný, pokud do svého největšího finále teď v Miami neprojde, protože tohle je prostě šance a hraje výborně. Jen doufám, že nebude tak svázanej jako v předchozím zápase.
Připomínám, že Jirka v ani jednom ze čtyř zápasů neztratil servis. Bylo by ideální, kdyby se mu to nestalo ani proti Filsovi.
POJĎ, JIRKO!!!
Jasný, Fils je sakra dobrej hráč, ale už ho bude lehce omezovat únava, a Jirka na něj má zbraně.
Jirka 7:5; 6:4
Lehe - Fils v Miami
BB faced 9:11, brejky 8:11, +8/+11
Miami je rychlejší než Dohá, takže tiebreak je reálný, bude to těsný
věřím Filsovi, ale kurz je pro mě překvapivě nízký
po AO bude Fils v top 10, do konce roku to asi nestihne, protože mu chybí to AO