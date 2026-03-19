Miami: Konec Fruhvirtové? Otazník u Macháče, pomsta Bouzkové a špatná série Valentové
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 18. 3.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 2 (15:00 SEČ)
Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) | Butch Buchholz (16:00 SEČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.) | Court 4 (21:00 SEČ)
Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Court 6 (21:00 SEČ)
Macháč (ČR) – Nava (USA) | Butch Buchholz (22:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Bejlek a Fruhvirtové hrozí konec
Senzační vítězná série Sáry Bejlek stále trvá. Na začátku února šokovala triumfem na pětistovce v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro svůj první kariérní titul z turnajů WTA. Šňůru pak protáhla snadným vítězstvím v Dubaji, jenže k utkání druhého kola kvůli zranění břišního svalu nenastoupila a teď jí dost reálně hrozí, že přijde o momentální osmizápasovou neporazitelnost. Zatímco česká tenistka měsíc neodehrála žádný oficiální duel a bude nerozehraná, momentálně rozjetá Talia Gibsonová dorazila po životním turnaji v Indian Wells. Australanka se v Kalifornii probila z kvalifikace až do svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour, v němž vzdorovala Lindě Noskové, a navíc nyní v Miami suverénně prošla kvalifikací. Výsledek jediného předchozího vzájemného souboje by Bejlek určitě nejraději vymazala z historie. V roce 2022 v australské Canbeře totiž schytala od Gibsonové výprask 0:6, 0:6.
Linda Fruhvirtová zvládla v Miami stejně jako před rokem dvoukolovou kvalifikaci a může pokračovat v obhajobě důležitých bodů za loňské třetí kolo. Hned na úvod hlavní soutěže však nebude na rozdíl od předchozích dvou zápasů favoritkou. Bývalá osmifinalistka tohoto podniku si rozhodně musí dát pozor, jelikož vyzve jednu z nejtalentovanějších teenagerek na ženském okruhu. A sice Emerson Jonesovou, bývalou juniorskou světovou jedničku, která v pouhých 17 letech už čtyřikrát triumfovala na profesionálních turnajích a před týdnem porazila například Donnu Vekičovou. Fruhvirtová by měla těžit hlavně ze svých mnohem větších zkušeností a také z toho, že se jí v minulosti v Miami několikrát dařilo a zdejší podmínky jí evidentně dost sedí. Zatímco žebříčkově výše postavená Fruhvirtová musela do kvalifikace, talentovaná Australanka dostala divokou kartu od pořadatelů a je mírnou kurzovou favoritkou.
Valentová a Bouzková by měly slavit postup
Tereza Valentová prožila loni průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, ale v úvodních měsících té letošní příliš úspěšná není. Kromě účasti ve třetím kole Australian Open nedokázala na žádném z dalších pěti turnajů překročit druhé kolo. Dokonce má momentálně na kontě sérii tří porážek. Ta však není zas tak alarmující, protože se jedná o nezdar proti pozdější šampionce Karolíně Muchové, skreč v Dubaji a těsnou prohru v Indian Wells s Donnou Vekičovou. Při debutu v Miami má jedinečnou šanci tuto šňůru přerušit. Bude totiž plnit roli výrazné favoritky proti 95. hráčce světa Katie Volynetsové, která ovšem bude rozehraná z dvoukolové kvalifikace. Ani Američanka nemá na začátku tohoto tenisového roku ideální formu, a proto by se Valentová měla chopit této jedinečné šance připsat si své první vítězství po více než měsíci a také v rámci svého premiérového Sunshine Swingu.
Postup by kromě Valentové měla slavit i Marie Bouzková, která jako jediná z pětice českých tenistů absolvuje ve čtvrtek už druhé kolo a má dvojí motivaci k úspěšné odvetě. S Elsou Jacquemotovou totiž prohrála na loňském US Open a talentovaná Francouzka se v prvním kole po obrovské bitvě postarala o vyřazení jiné české naděje Darji Viďmanové. Bouzková je favoritkou na postup, ale rozhodně není v ideální formě. Letos má dokonce negativní bilanci 5:8 a před dvěma týdny v Indian Wells ztroskotala hned po prvním duelu, přičemž od Taylor Townsendové schytala nečekaný a pořádný výprask. Ještě hůře je na tom ovšem Jacquemotová, jež odehrála proti Viďmanové svůj devátý letošní zápas a zapsala teprve druhou výhru. Navíc i tentokrát po obrovské bitvě, jelikož na lednovém Australian Open porazila podobným způsobem Martu Kosťukovou. Bouzková má tedy jedinečnou šanci projít do druhého kola.
Otazník u Macháče
Vstup do hlavní soutěže čeká i Tomáše Macháče, který se jako jediný z českého mužského tria nevešel mezi nasazené a musí začínat hned v prvním kole. Nad rodákem z Berouna každopádně visí velký otazník a nelze úplně predikovat jeho formu ani zdravotní stav. Na začátku sezony si vedl skvěle, a dokonce získal svůj druhý titul. Jenže po třetím kole na Australian Open je to jedno velké trápení, které zahrnuje už skoro dvouměsíční čekání na výhru, skreč v Montpellieru, zhruba měsíční pauzu a tři porážky v řadě. Naštěstí pro Macháče má docela příznivý los pro první kolo a bude čelit až 74. hráči světa Emiliovi Navovi, který nemá nijak oslnivou formu a dosud posbíral mnohem méně zkušeností na hlavním okruhu než o rok starší Čech. Macháč už několikrát ukázal, že se umí vracet s kvalitní výkonností hned po pauze, a právě v Miami by se mu to podařit mohlo, jelikož oba předchozí starty v hlavní soutěži dotáhl minimálně do osmifinále.
Čtvrteční program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Ealaová (31-Fil.) – Siegemundová (Něm.)
2. Marozsán (Maď.) – Fonseca (Braz.) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Linetteová (Pol.) – Šwiateková (2-Pol.)
4. Michelsen (USA) – Bellucci (It.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. M. Andrejevová (8-) – Kesslerová (USA) / nejdříve v pátek v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Parksová (USA) – Krausová (Rak.)
2. Jonesová (Brit.) – V. Williamsová (USA) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Collignon (Belg.) – Dimitrov (Bulh.)
4. Tabilo (Chile) – Comesaňa (Arg.)
5. Bradyová (USA) – Stephensová (USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
2. Quinn (USA) – Hurkacz (Pol.)
3. Müller (Fr.) – M. Berrettini (It.)
4. Čilič (Chorv.) – Popyrin (Austr.)
5. Macháč (ČR) – Nava (USA)
COURT 2 (od 15:00 SEČ)
1. Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)
COURT 6 (od 15:00 SEČ)
1. Jódar (Šp.) – Hanfmann (Něm.)
2. Semenistá (Lot.) – Cocciarettová (It.) / nejdříve v 16:00 SEČ
3. Mpetshi Perricard (Fr.) – Ugo Carabelli (Arg.)
4. Tjenová (Indon.) – Putincevová (Kaz.)
5. Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.)
COURT 4 (od 15:00 SEČ)
1. Basilašvili (Gruz.) – Navone (Arg.)
2. Zacharovová (-) – Bondárová (Maď.) / nejdříve v 16:00 SEČ
3. Taggerová (Rak.) – Seidelová (Něm.)
4. Sierraová (Arg.) – Rachimovová (Uzb.)
5. L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Francouzka hrála v 1. kole dost bídně, ale to nic neznamená. Na Marii si věří každá :( Dívat se na zápas bude asi utrpení.
Novy napad na ty zavorky... (pro naseho tridniho ucitele Jirouse).
Má někdo víc nasledovanou tu Jacquemot? Já viděl jen kousek proti Darje a doteď toho lituju A bojím se, že se tenhle zápas stihne dohrát do půlnoci a já ho budu muset sledovat i reportovat. Jaktože je Francouzka ve stovce a byla juniorskou světovou jedničkou? Co jsem tak viděl, tak to moc nechápu
Ke hre: cim vic se snazi hrat agresivneji, pretahuje delky uderu... fh - aby cist trefila, mnoho podminek je treba splnit..., ... na bh podobne... nestabilni take servis, ale spis mentalne nez technikou...Nema problem s prechodem na sako... zahrat drop... strasna nervacka, cilene rve pri svych uderech, pokud si tzv. vzpomene, ani v tom neni konzistentni...
Take tezko rict z jednoho zapasu, nebot Darja hrala dost specificky... take se podle mne nechala vyvest z miry z toho chovani Jacq, nebot na zacatku to jeste nebyl takovy flink-pink ;-)))
Nevim jestli ji Maruska zvladne,,, bude zalezet na returnech Marusky a kdo bude sedet na empajru... nebot jak by tam v 1.kole sedel nekdo normalni tak nedohraje... rozhodne je Marus konzistentnejsi hrackou, a pokud bude v cajku, mela by postoupit... a vyhrat...
Sledovat to nebudu, nechci tu Jacq uz videt :-D
Tak snad Marus postoupi, aby nam v pavuku ten protekcni spratek nestrasil...