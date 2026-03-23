Miami: Muchová čelí vycházející hvězdě. Úřadující král Menšík musí rychle zabrat
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 23. 3.
Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.) | Grandstand (16:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA) | Grandstand (19:00 SEČ)
Muchovou čeká psychická zkouška
Karolína Muchová výborně využila příznivý los a po skalpech nenasazených Camily Osoriové a Katie Boulterové prošla do svého premiérového osmifinále na tisícovce v Miami. A pro poslední českou naději ve dvouhře žen představuje další zápas jedinečnou šanci znovu vylepšit osobní maximum v tomto dějišti. Místo světové trojky Igy Šwiatekové se totiž v souboji o čtvrtfinále střetne s loňskou semifinalistkou Alexandrou Ealaovou, proti níž bude favoritkou.
Ealaová před rokem právě v Miami prorazila na nejvyšší okruh, když tady senzačně skolila Jelenu Ostapenkovou, Madison Keysovou a Šwiatekovou. V posledním roce učinila další progres, nicméně i tak by měla mít Muchová navrch. Češka se však musí připravit na filipínské peklo, protože její soupeřka má početnou fanouškovskou základnu po celém světě. Bude se jednat o první vzájemný souboj a zajímavostí je, že Ealaová ještě nikdy na profesionální tour neporazila Češku (bilance 0:11). Letos nesebrala set Tereze Valentové v Dauhá ani Lindě Noskové v Indian Wells.
Menšík pokračuje v obhajobě
Jakub Menšík měl kvůli virovému onemocnění velmi omezenou přípravu na jeden ze svých nejdůležitějších turnajů celé sezony. Český talent se nakazil v Indian Wells a nyní obhajuje šokující loňský triumf na dalším Masters v Miami. Vstup do turnaje rozhodně neměl ideální a po katastrofálním prvním setu musel otáčet souboj s kvalifikantem a outsiderem Adamem Waltonem. V posledních dvou setech se však výrazně zlepšil a sám si moc dobře uvědomuje, že musí svou výkonnost ještě víc pozvednout už před následujícím zápasem.
V souboji o osmifinále, ve kterém může doplnit krajana Jiřího Lehečku, ho totiž čeká mnohem nebezpečnější Frances Tiafoe. Američan bude spoléhat na podporu domácího publika a v Miami si už čtyřikrát zahrál osmifinále, přičemž jeho maximem je čtvrtfinále. Letos má sice horší formu i výsledky než Menšík, jenž bude mírným favoritem, nicméně obzvláště na domácí půdě se umí vybičovat ke svému nejlepšímu tenisu. Dosud se střetli jen loni v kvalifikaci Davis Cupu právě na Floridě a Menšík v rozhodujícím duelu v Delray Beach dominoval.
Zatímco ženy mají na programu všechny osmifinálové duely a v akci bude třeba i obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková, muži budou dohrávat třetí kolo. O postup mezi nejlepší šestnáctku zabojují mimo jiné Jannik Sinner a Alexander Zverev.
Pondělní program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. F. Cerúndolo (18-Arg.) – Medveděv (9-)
2. Cirsteaová (Rum.) – Gauffová (4-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína)
4. Moutet (30-Fr.) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Rybakinová (3-Kaz.) – Gibsonová (Austr.) / nejdříve v úterý v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.)
2. Auger-Aliassime (7-Kan.) – Atmane (Fr.)
3. Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA)
4. Čilič (Chorv.) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Anisimovová (6-USA) – Bencicová (12-Švýc.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bouzková/Valentová (ČR) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Cash/Tracy (USA) – Nys/Roger-Vasselin (8-Monako/Fr.)
2. Doumbia/Reboul (Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
3. Luz/Matos (Braz.) – González/Molteni (Arg.)
4. Nouza/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)
