Miami: Muchová se pokusí pomstít Siniakovou, Lehečku čeká zajímavá zkouška

VČERA, 11:00
Kvarteto českých tenistů bude v pátek bojovat o postup do třetího kola prestižní tisícovky v Miami. Rozjetá Linda Nosková, jež vyzve svou obávanou soupeřku, ani Tereza Valentová nebudou favoritkami a mohou na Floridě skončit. Postup se naopak očekává od Karolíny Muchové a Jiřího Lehečky, kteří by měli zvládnout zajímavou výzvu.
Karolína Muchová bude v Miami plnit roli favoritky (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 19. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Court 7 (18:30 SEČ)
Valentová (ČR) – Šnajderová (20-) | Court 3 (18:30 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.) | Court 7 (20:00 SEČ)
Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) | Court 5 (23:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Noskové a Valentové hrozí konec

Linda Nosková rozhodně nemohla mít z losu letošního ročníku Miami Open radost. Shodou okolností se totiž už na třetím turnaji v řadě potkává s obávanou soupeřkou a rozjetou veteránkou Soranou Cirsteaovou, která má během své poslední sezony kariéry fantastickou formu. Ostatně sama Nosková to poznala na předchozích dvou akcích. Zatímco v Dubaji s Rumunkou jasně prohrála, na dalším podniku v Indian Wells sehrály parádní třísetovou bitvu, kterou Češka nakonec urvala na svou stranu. Šance na postup jsou vyrovnané a i tentokrát se dá očekávat tuhý boj mezi těmito dvěma aktérkami. Nosková bude posilněná postupem do semifinále na "pátém grandslamu" v Indian Wells, nicméně Cirsteaová bude mít tu výhodu, že už v Miami jeden ostrý zápas odehrála a poradila si v něm bez problémů se Shuai Zhang.

Těžkou výzvu má před sebou i další mladá česká naděje Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony si v úvodním kole při svém debutu v Miami snadno poradila s Katie Volynetsovou, přerušila sérii tří porážek a dočkala se svého prvního vítězství po měsíci a půl. Ve druhém kole ji ovšem čeká minimálně o jednu třídu těžší soupeřka. A sice světová dvacítka Diana Šnajderová. Ruská tenistka ovšem nemá nejlepší formu, na posledních třech turnajích zaznamenala dohromady jen jedno vítězství a celkově má v této sezoně nelichotivou bilanci 7:6. Navíc v Miami startovala už třikrát a nikdy nepřešla přes druhé kolo. Pro Valentovou se tak jedná o velkou šanci zapsat první skalp TOP 20. Za sebou má pět zápasů se zástupkyněmi elitní dvacítky a v žádném neuhrála set. Stejně jako v případě souboje Nosková – Cirsteaová jsou i tady šance naprosto vyrovnané.

Zajímavá výzva pro Muchovou a Lehečku

Karolína Muchová si zatím musí letošní sezonu pochvalovat. Na každém ze čtyř turnajů vyhrála minimálně dva zápasy, byla v semifinále v Brisbane a v osmifinále na Australian Open a hlavně získala na tisícovce v Dauhá svůj největší titul a teprve druhý v kariéře. Jedinou výraznější kaňkou je poslední zápas, ve kterém v osmifinále v Indian Wells schytala výprask i s kanárem od Igy Šwiatekové. V tomto roce má skvělou bilanci 14:3 a měla by ji vylepšit i po úvodním zápase v Miami, kde zatím nikdy nepřekročila třetí kolo. Motivací jí může být i fakt, že její soupeřka Camila Osoriová vyřadila v prvním kole českou zástupkyni Kateřinu Siniakovou. Kolumbijka může dělat Muchové, která přes týden nehrála ostrý duel, potíže, nicméně i tak by měla česká tenistka potvrdit roli jasné favoritky na vítězství.

Zajímavá výzva, ale z úplně jiného důvodu, čeká i Jiřího Lehečku. Nasazený Čech totiž ve svém úvodním zápase na letošním Masters v Miami vyzve francouzský drahokam Moïseho Kouamého. Talentovaný teenager zdolal v prvním kole domácího Zacharyho Svajdu, připsal si své první vítězství na nejvyšším okruhu a také se stal nejmladším vítězem zápasu na úrovni Masters od Rafaela Nadala v roce 2003. V závěru utkání však mlel z posledního a hned další den musí na kurt znovu, což dělá z Lehečky ještě většího favorita. Český tenista by zaváhat rozhodně neměl, ale je potřeba zmínit, že letošní sezona zatím určitě neprobíhá podle jeho představ. V tomto roce má nelichotivou bilanci 6:5, ve většině zápasů předvedl podprůměrný výkon a před dvěma týdny v Indian Wells ztroskotal hned na Sebastiánovi Báezovi, s nímž uhrál pouhých pět gamů.

Páteční program

STADIUM (od 18:30 SEČ)
1. Ruud (11-Nor.) – Quinn (USA)
2. Cocciarettová (It.) – Gauffová (4-USA)
3. Sabalenková (1-) – Liová (USA)
4. Alcaraz (1-Šp.) – Fonseca (Braz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Rybakinová (3-Kaz.) – Putincevová (Kaz.) / nejdříve v sobotu v 01:30 SEČ


GRANDSTAND (od 18:30 SEČ)
1. Anisimovová (6-USA) – Tomljanovicová (Austr.)
2. Draper (25-Brit.) – Opelka (USA)
3. Van De Zandschulp (Niz.) – Fritz (6-USA)
4. Tsitsipas (Řec.) – De Minaur (5-Austr.)
5. Jonesová (Brit.) – Pegulaová (5-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 18:30 SEČ)
1. Kovacevic (USA) – Sakamoto (Jap.)
2. Paul (22-USA) – Mannarino (Fr.)
3. Bublik (10-Kaz.) – M. Berrettini (It.)
4. Ruseová (Rum.) – Keysová (15-USA)
5. Gibsonová (Austr.) – Ósakaová (16-Jap.)


COURT 7 (od 18:30 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
2. Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.)


COURT 5 (od 18:30 SEČ)
1. Royer (Fr.) – Tirante (Arg.)
2. Diallo (Kan.) – Yibing Wu (Čína)
3. Cazaux (Fr.) – Barrios Vera (Chile)
4. Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.)


COURT 3 (od 18:30 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Šnajderová (20-)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

zfloyd
21.03.2026 00:08
tak aspoň Muška to zvládla , ale byla to docela dřina , soupeřka byla hodně houževnatá
frenkie57
20.03.2026 23:50
Karolína jde podávat do zápasu, tak snad nebude žádný drámo.
frenkie57
20.03.2026 23:56
Ta Osorio je hrozná hadimrška, takové haluze tam hází. Takže drámo ještě bude.
frenkie57
21.03.2026 00:04
Tak Kájo znovu a lépe. Prosííím.
frenkie57
21.03.2026 00:08
Děkuju holka. Ale byla to dřina, viď?
Doufám, že v zápase s Boulí už bude trochu rozehraná a půjde to lépe.
Takže gratulka a těším se napříště.
lvicek
21.03.2026 00:00
hmmm...
lvicek
20.03.2026 22:29
Pustila jsem si Musku presne na zacatek druheho setu a zatim mi teda prislo, ze tam nasekala dost takovych nepochopitelnych chyb :/. Copak s ni je?
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 22:56
přijde mi jak po flámu s Jimem Beamem nebo jemu podobným
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 22:59
Teď už je to lepší, asi byla zklamaná z toho využívání brejkbolů
lvicek
20.03.2026 23:03
Jojo, vzala si hnedka kritiku k srdci ;). Tak snad ted nepolevi.
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 23:04
nebo už ty Jimy vypotila
volejman
20.03.2026 22:23
Výkon Karolíny šel po neproměnění 2 brejkbolů v 7. hře dolů. Poslední míček to pak korunoval.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 22:20
Karolíno!

0/6 na brejkbolech
čtyři chyby po sobě v posledním gamu, darovaný set.
Ladi
20.03.2026 21:55
Nosková - prostě karastrofa. Už delší dobu je jasné,že má slabý servis ,proč v tom trenér neudělá nápravu. 6 dvojchyb a účinnost 1.a2.podání kolem 50 %. S tím se nedá vyhrát. Je o velké zklamání. Sakkari nedopadla lépe. dnes byl asi den blbec.
Diabolique
20.03.2026 21:16
Máme šikovný holky!!!
chlebavevaju
20.03.2026 21:22
Jednokolky.
Serpens
20.03.2026 21:14
Psychický blok v těch tiebreacích. Nic víc.
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 21:22
viděl jsem jen ten druhý a teda hrozivé míče... brrr.
pzag777
20.03.2026 21:12
Tak Lindička už má asi sbaleno, ještě přibrat Terku, ať ušetří za bolta na letiště
zfloyd
20.03.2026 21:13
vypadá to tak
hanz
20.03.2026 21:19
Už je to proch.aný Majamy nebavilo
aligo
20.03.2026 20:46
Linda dnes hraje takový svůj nižší průměr, kdežto Soranka hraje svůj nižší nadprůměr. Nemyslím, že to Linda dnes dá
Serpens
20.03.2026 19:27
Začínají ty zápasy Valentové skutečně způsobovat fyzickou bolest. Tohle už musí být extrémně frustrující, už třetí takhle pitomě prohraný tiebreak v krátké době. Jak má asi Tereza získat sebevědomí, když jí budou ty sety takhle neustále proklouzávat mezi prsty? Jenže může si za to sama, nutno podotknout, začala něco hrát až od stavu 2:6. Druhý set čekám jasnou záležitost, tohle z hlavy těžko vytěsní.
chlebavevaju
20.03.2026 20:28
Ony jí ty sety neproklouzávají mezi prsty jen tak samy z ničeho. Prostě na to zatím nemá a je otázkou, zda na to někdy mít bude.
zfloyd
20.03.2026 19:25
to je škoda 6 setbolů odvrátila...
frenkie57
20.03.2026 19:26
Fakt že jo.
sojka1
20.03.2026 19:33
pritom nasledne ty dva pokazene BH, kterymi se v podstate rozhodlo, byly oba z tak opatrne a velmi dobre kontrolovane vymeny a pak zbytecny blikanec.... ale stale doufam a doufam, ze to Terka tak nenecha..... :-)) mimochodem, jak Schneider nesleduju, tak docela prekvapene ocenuju jeji snizovani teziste u uderu, aby mohla i nizoucke mice liftovat.... jeduvky docela...
Davor1
20.03.2026 19:37
Tereza už hrá veľmi vysokú ligu, ale predsa len je ešte vidieť, že úderovo ešte nemá na tú úplnú elitu, do ktorej už Šnajder patrí. Môže ju poraziť, pretože Ruska je dosť nekonzistentná, ale keď hrá svoj top, tak Tereza je pod tlakom celý set. Ale má 19, je to jasne najlepší český prospekt a bude dlhé roky veľmi vysoko...
sojka1
20.03.2026 19:42
jiste, to ja mam vsechno na pameti a obrazek hry jsem taky vnimala, ale sance byla, to je hlavni.... ;-) predevsim servis musi vypilovat, takova ramena se musi uplatnit!
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 19:41
Já hlavně vidím největší slabinu Terky v servisu. On je fakt slabej i ten první, je to spíš opravdu uvedení míče do hry. Když může mít Linda Fruhvirtová tak kvalitní první servis, tak určitě na tomhle by měla Terka zapracovat co nejdřív, pokud se chce dostat výš.
sojka1
20.03.2026 19:44
no, zrovna blesk nejsem.... :-))
sojka1
20.03.2026 19:46
pritom ten servis vubec nevypada blbe, nadhoz se mi moc libi, ale zaverecna faze je takova kouzla zbavena, osizena.....
Serpens
20.03.2026 19:47
Nemyslím si, že má špatný první servis. Jen se ho bojí použít, když o něco jde (a o něco jde skoro vždycky). Takže ho hraje na jistotu, jenže stejně ho i tak dost kazí. A pak přichází druhý servis, a to je skutečně průšvih. To je jen uvedení do hry. Jenže nevšiml jsem si, že by Šnajderová to nějak zabíjela, jak většina ostatních hráček. I proto by to měl být hratelný zápas.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 19:48
Já sleduju celý zápas a viděl jsem jich už několik a ten servis má obrovské rezervy. Dneska paradoxně trefila několik naopak solidních druhých servisů :)
Serpens
20.03.2026 19:52
No, uvidíme ještě. Tahle dešťová pauza se hodila, těch šest setbolů nejde hodit za hlavu za dvě minuty.
sojka1
20.03.2026 19:56
pauza ale hodne nesikovna pro LindaN, tam to chtelo set na servisu dotahnout.... :-(
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 19:57
To snad zvládne, má na to kdyžtak ještě druhej pokus. Každopádně mě to fakt nebaví, dnešní odpolední/večerní směna je vyloženě za trest
sojka1
20.03.2026 20:01
jo, to nesporne, ale zas je prec jen dobry odsun tech koncu.... :-)
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 20:22
jenom Chuck do toho šel jako vždy po hlavě. Prostě frajer za každýho počasí...
Vlk-v-trave
20.03.2026 20:02
Ja si trebas myslim, ze nema spatny jen ten servis,... Z toho co jsem videl me prijde, ze tam je prace jak na kostele tak nejak obecne...:-)) Ale dnes nesleduji... Na Terezu musim mit naladu... Trebas ze zaznamu skouknu jak mne navnadite....
Serpens
20.03.2026 20:05
Ano, co se týče práce nohou a časování úderů, tam je to taky ouvej. Ale tam to Terka ještě dokáže kompenzovat, když se zakousne. Servis už tolik ne.
frenkie57
20.03.2026 19:50
Ano,tam jsou rezervy značné. A dneska ani ten první servis moc netrefuje, až v závěru setu se to drobet zlepšilo.
hanz
20.03.2026 19:12
někdo strým, plýs?
Serpens
mně však nefunguje
mně však nefunguje
Sinuhet1
20.03.2026 19:24
Sinuhet1
20.03.2026 19:12
je to bitva jako remen, tiebreak pred nami
Diabolique
20.03.2026 19:00
Jo Cirstea, to je kvalita!
Sinuhet1
20.03.2026 18:43
Tereza to ma podle ocekavani hodne tezky, jeji souperka tam strili rany jak z dela...
Serpens
20.03.2026 18:45
Bohužel až po tom, co ji Terka posadila na koně tím rebreakem, kde kromě dvojchyby třikrát zkazila volej, kterým měla ukončit výměnu, to pochopitelně nahlodá sebevědomí.
Serpens
20.03.2026 18:27
Ta Terka na síti... to se fakt nedá
Serpens
20.03.2026 17:47
Hotovo, ani pět minut to netrvalo. Terka stihla brejk, Linda sotva došla na kurt.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 17:47
Neskutečný
tommr
20.03.2026 16:12
Linda Nosková sice odehrála jen jeden gem ale už stačila promarnit několik brejkbolů. Dneska to nedopadne dobře pokud se teda vůbec bude hrát ...
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 16:13
Neblázni, Sorana je sama s přehledem odvrátila
aligo
20.03.2026 16:17
Naprostý souhlas, Linda na nich moc šancí neměla
tenisman1233
20.03.2026 16:01
Bylo by už divné,kdyby se déšť opět neozval,jelikož prší každý druhý den.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 15:49
Zase déšť A předpověď se celkem změnila a hlásí přeháňky na další tři až čtyři hodiny
aligo
20.03.2026 15:51
Serpens
20.03.2026 15:45
Stream na Terku? Fakt nevím, proč to dali až na pátý kanál.
Reagovat
aligo
20.03.2026 15:46
Serpens
20.03.2026 15:47
Děkuji
aligo
20.03.2026 15:43
Soranka zraje jak víno! Je to čím dál větší kočka!
aligo
20.03.2026 15:32
Nevím na koho koukat Linda nebo Terka?
PTP
20.03.2026 15:33
Trojka by taky nebyla špatná
jeronym
20.03.2026 15:48
doporucuju dve obrazovky, to mi zcela vyhovuje... muzes i uplatnit metodu "levé oko hledi doprava, pravé oko hledi doleva"
HankMoody
20.03.2026 15:26
To je zase titulek ono totiz ostatnim konc nehrozi
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 15:35
Příště dám titulek, 104 hráčům hrozí konec, to dává větší smysl
jeronym
20.03.2026 15:45
rekl bych, ze nam vsem hrozi konec, v jistem smyslu...
jerabekpavel
20.03.2026 15:54
ano,vsichi tam musime,hlavne se pripravit
jerabekpavel
20.03.2026 17:37
prist se nato vyser/uz nic nepis/ bude to tak lepsi
jerabekpavel
20.03.2026 15:24
ja si delam radost kazdy okamzik,nenecham se rozladit ani tenisem
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 18:04
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 15:23
Program se kvůli ranní bouřce o 30 minut posouvá, takže začít by se mělo lehce po 15:30.
Kreuz
20.03.2026 15:25
skvely! to stihnu lip po rachote!
jerabekpavel
20.03.2026 15:27
a banda canal+ mlci a mlci.jsou to amateri na prachy
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 15:40
Fakt? Vždyť právě od nich tu informaci čerpám na sockách
frenkie57
20.03.2026 15:43
Začnou až v 16,00h.
tommr
20.03.2026 13:41
Muchová - 50/50 ...
Nosková - 50/50 ...
Valentová - bez šance (Shnaider sice hraje tužku ale proti Češkám se vždycky dokáže vybičovat k maximálnímu výkonu) ...

Lehečka - jasná výhra ...
PTP
20.03.2026 13:46
Já si tvoji predikci překládám takto :
Muchová, Nosková - těsná výhra po boji
Valentová postupuje
Lehečka si bohužel vytáhne černého Petra (Mojžíše)
tommr
20.03.2026 13:48
to bych bral všema deseti ...
PTP
20.03.2026 13:59
Uvidíme odpoledne a večer, jak se naše představy potkají s realitou
tommr
20.03.2026 14:05
pokud nebude zase pršet smile ...
HankMoody
20.03.2026 15:27
V tom pripade bys mel masivne nalozit Schnaider za ten kurz ty klaune.
lvicek
20.03.2026 22:59
Trosku z povzdali jsem cetla Ledecka a lehce jsem se podivila ;).
kupa
20.03.2026 13:29
Chtěli by ty titulky inovovat. Každému hrozí konec.
Alien
20.03.2026 14:14
Přesně!
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 14:20
"Hrozí konec" tady bylo v předchozích 12 dnech jen u Siniakové v Miami. Používáme to pouze pro preview, kde se očekává nějaká predikce. Takže v té záplavě článků opravdu každému nehrozí konec a vzhledem k počtu článků je to ojedinělé slovní spojení.

Už to pochopte :)
Mantra
20.03.2026 15:16
No tak to pochop, jsi matka mých dětí, nikdy nic víc... tralala
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 15:17
jerabekpavel
20.03.2026 14:58
kazdemu hrozi postup.budme pozitivni
pantera1
20.03.2026 12:32
Naše kvarteto dnes doufám bude bodovat komplet , zlomte vaz .

Pro štěstí posílám Chic, protože jsou šik :cool::
pantera1
20.03.2026 12:32
Marduch
20.03.2026 12:27
"Noskove hrozi konec". Postoupit totiz muze jen jedna hracka.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 12:41
Tvůj důvtip je naprosto odzbrojující.
pantera1
20.03.2026 12:45
Jsem myslela, že když to bude plichta postoupí obě .
Mac
20.03.2026 12:56
furt tady něco hrozí...
já už se sem normálně bojím jit...
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 12:57
To víš, to je prostě preview :D Kdo se bojí, nesmí na kurty
jeronym
20.03.2026 12:03
Valentova (50) vyzve ruskou Marfušu (19), Noskova (12) se proti rumunske vampirce (32) nesmi zapomenout namazat cesnekem.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 12:06
Hlavně aby obě vyhrály! Terka má šanci na první skalp TOP 20 a Linda to asi zase bude mít těžký, Cirstea je letos prostě neskutečná.
aligo
20.03.2026 12:09
Ano, Soranka letos hraje velmi uvolněně díly tomu, že hraje poslední sezónu. To jí velmi pomáhá, nelze jí to nepřát. Ovšem ne proti Češkám!
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 12:10
Přesně! Vyhrávej si jinde, laskavě...
PTP
20.03.2026 11:22
J2rku bych přiřadil v titulku spíš k holkám : hrozí konec
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 11:24
Já mu věřím, Kouamé může být vyčerpaný po včerejšku, kdy sotva pletl nohama. Jestli se má nějak Jirka zase rozjet, tak tohle je šance.
aligo
20.03.2026 11:04
Azarenka už skončila, nebo jak?
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 11:12
stýská se ti snad?
aligo
20.03.2026 11:21
Jsem jen zvědav
Tomas_Smid_fan
20.03.2026 14:23
tady jsem na něco narazil
takže nejen ty se divíš.
tommr
20.03.2026 13:45
mě docela chybí. Škoda každý kvalitní hráčky která skončí ...
