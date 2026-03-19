Miami: Siniaková o slavný Double, krutý los pro Noskovou a její ruskou parťačku
Všechny tři páry s českým zastoupením byly nalosovány do dolní poloviny pavouka. Siniaková s Taylor Townsendovou budou po triumfu v Kalifornii útočit na slavný Sunshine Double, respektive prvenství v Indian Wells a Miami v rámci jedné sezony.
Pro Siniakovou to bude druhý pokus o tento slavný počin. I když vlastně první. V Indian Wells totiž v minulosti triumfovala jen v roce 2023 s krajankou Barborou Krejčíkovou a tehdy kvůli zranění zasáhla znovu do čtyřhry až na grandslamovém French Open.
Čtyřhru v Miami si zahrají i Bouzková s Valentovou. Ryze české duo začne proti deblovým specialistkám Ljudmyle Kičenokové a Desirae Krawczykové a pak má v cestě finalistky z Indian Wells a nasazené pětky Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou. Pokud by tuto náročnou výzvu zvládly, mohly by ve čtvrtfinále narazit na Siniakovou a Townsendovou.
V akci bude také Nosková, která spojí síly s Dianou Šnajderovou. Česko-ruský tandem však vyfasoval hned do prvního kola velmi těžký los. A sice nasazené trojky Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou.
Šnajderová bude obhajovat 1000 bodů za loňský triumf. Ten vybojovala po boku krajanky Mirry Andrejevové, jež startuje s Victorií Mbokovou. Nasazenými jedničkami jsou Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou.
Linda Nosková oproti tomu nemá v deblu žádné ambice a je jedno proti komu nastoupí protože stejně skončí v prvním nebo druhým kole. Totéž platí pro Bouzková/Valentová ...
V pavouku jsou jen tři páry s českou účastí a v nich jsou celkem 4 české hráčky ...
Proč nemá Marie na debl nějakou stálou spoluhráčku? Takhle hraje každý turnaj s někým jiným. Nejlepší by bylo, kdyby se dala dohromady na delší dobu s Lindou N. nebo právě Terezou.