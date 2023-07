Mikael Ymer zmeškal dopingové kontroly a nesmí hrát. Je to nefér, mé svědomí ji čisté, brání se

Aktuálně 51. hráč světového žebříčku, jenž na letošním Wimbledonu vyřadil Taylora Fritze a postoupil do 3. kola, byl ze zameškaní tří kontrol za 12 měsíců obviněn v lednu 2022. U nezávislého tribunálu uspěl v červnu 2022 s obhajobou, ITF se ale proti zprošťujícímu verdiktu odvolala k CAS a požadovala pro hráče zastavení činnosti na dva roky.

Ymer je z verdiktu zklamaný a na twitteru uvedl, že potrestání považuje za nespravedlivé.

"Poté, co jsem byl už jednou očištěn, a dál trvám na tom, že ke třetímu porušení pravidel nedošlo, považuji jejich rozhodnutí znovu mě soudit a nakonec shledat vinným za nefér," napsal.

Podle CAS Ymer uznal, že v prvních dvou případech z dubna a srpna 2021 šlo o porušení pravidel. Ve třetím ale podle tenisty byla chyba v komunikaci s agentem po změně v rezervaci hotelu.

