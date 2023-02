Muchová si v Dauhá suverénně poradila s antukářkou Trevisanovou. Plíšková prošla tříkolovou kvalifikací

Karolína Muchová se loni v březnu vrátila po několikaměsíční pauze zaviněné zraněním břišního svalu, stále se nedokázala dostat zpět do elitní stovky žebříčku a nejdál se podívala do čtvrtfinále loni v tallinnské hale a letos v lednu v novozélandském Aucklandu.

Své maximum po zdravotní přestávce může vyrovnat v Dauhá, kde si před čtyřmi lety zahrála své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Šestadvacetiletá Češka startující na chráněný žebříček si na úvod poradila snadno 6-2 6-2 s Martinou Trevisanovou.

Bývalá světová devatenáctka a nyní až 123. žena pořadí odvrátila oba brejkboly, na podání ztratila jen 12 fiftýnů a soupeřku v obou setech dvakrát brejkla. Na postup přes italskou antukovou specialistku potřebovala jen hodinu a 19 minut a v dalším kole vyzve světovou pětku Caroline Garciaovou (H2H 0-0).

Statistiky zápasu Muchová - Trevisanová

Up and running in Doha @karomuchova7 sets up a last-16 meeting with No.3 seed Garcia! #QatarTennis pic.twitter.com/mFLZse6XtU

Do hlavní soutěže dnes vstoupí ještě Barbora Krejčíková soubojem se světovou jedenáctkou Veronikou Kuděrmetovovou. Zítra by měla první kolo odehrát dvojnásobná šampionka Petra Kvitová proti Shuai Zhang.



Plíšková rozšířila počet Češek v hlavní fázi, Bouzková se nekvalifikovala

Podnik WTA 500 v Dauhá bude mít nakonec čtyřnásobné české zastoupení v hlavní soutěži. Karolína Plíšková letos absolvuje své první kvalifikační boje od srpna 2014 a po Adelaide uspěla 30letá rodačka z Loun i v katarské metropoli.

Aktuálně 19. hráčka světa, která v době přihlášek figurovala níže a přímo do hlavního losu se nedostala, prošla tříkolovým sítem až na úvodní ztracený set suverénně. Čtvrtfinalistka nedávného Australian Open postupně přehrála Anu Bogdanovou, Harriet Dartovou a dnes 6-2 7-5 Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Zatímco v úvodním dějství zlikvidovala jedinou brejkbolovou hrozbu a sama obě své šance využila, ve druhé sadě musela o svůj servis hned několikrát zabojovat. Navíc nepotvrdila brejk na 4-3 a podávala na udržení se v setu. Od stavu 4-5 měla ovšem opět jasně navrch a souboj grandslamových finalistek dotáhla do vítězného konce.

Šampionka tohoto podniku z roku 2017 se soupeřku pro první kolo dozví po skončení kvalifikace.

Statistiky zápasu Plíšková - Fernandezová

Impressive qualifying from Karolina Pliskova in Doha.



R1: 3-6, 6-2, 6-3 vs. #76 Bogdan

R2: 6-1, 6-2 vs. #109 Dart

R3: 6-2, 7-5 vs #39 Fernandez (battle of top 40 and Grand Slam finalists in... qualifying).



Into the main draw.